سعفان يبحث مع وزير العمل العراقى سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع الدكتور عادل الركابى وزير العمل العراقى، والدكتور أحمد النايف سفير العراق بالقاهرة، والوفد المرافق لهم، لبحث سبل التعاون المشتركة فى مجالات التشغيل، والتدريب المهنى، ورعاية ذوى الهمم والعزيمة، والاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى مجالات التحول الرقمى.





ورحب سعفان بوزير العمل العراقى والسفير، مؤكدًا استعداد الوزارة فى التعاون مع الجانب العراقى فى كافة الأمور المتعلقة بمجالات عمل الوزارة، ونقل خبرات العمل بين الطرفين فى مختلف القطاعات، وتفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين.

وأشار إلى أهمية المشروعات الصغيرة بالنسبة لدولة العراق، وهى تعتبر بمثابة الأمل والحل الجذرى لمشكلات التشغيل فيها لنقل البلاد إلى الوضع الأفضل، خصوصًا بعد إثبات نجاحها فى الدولة المصرية، وفى ظل جنوح الشباب عن الوظائف خصوصًا فى القطاع الخاص، لافتًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بجهد متواصل، وتدريب مستمر للشباب على الأفكار الخاصة بريادة الأعمال وبدء المشروعات الخاصة بالتعاون مع القوى العاملة والوزارات المعنية.

أكد الوزير نجاح تجربة الوزارة فيما يخص التدريب المهنى ، مشيرة إلى أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهنى ثابت، و27 وحدة تدريب متنقلة، سيتم زيادتها إلى 57 وحدة تغطى كل ربوع الدولة المصرية، وتصل للشباب فى أمام محل إقامتهم، لتوفر لهم التدريب المهنى على المهن يحتاجها سوق العمل فى تلك الأماكن.

وأوضح أنه يتم التدريب فيها على مهن التفصيل والحياكة، وتوصيل الكهرباء، والسباكة الصحية، لافتًا إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لنقل تلك الخبرة إلى الجانب العراقى.

وفى مجال رعاية ذوى الهمم والعزيمة أوضح الوزير أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية أولت كل الاهتمام والرعاية فى الفترات الأخيرة لهذه الفئة مقدمة لها الرعاية الاجتماعية اللازمة، خصوصًا أن نسبة كبيرة منهم غير قادرة على العمل، إذ وفرت لهم الوزارة تدريب مهنى خاص، وفرص عمل لائقة تتناسب مع درجة إعاقة كل فرد منهم، أما غير القادرين على العمل تقوم بتوفير الدعم اللازم لهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعى فى العديد من الصور ومنها معاش تكافل وكرامة وفقًا لشروط معينة على شكل إعانة شهرية تصرف لهم من الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور عادل الركابى وزير العمل العراقى، عمق العلاقات المصرية العراقية وتاريخها العريق، وأثنى على جهود الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة، وعلى قوة اقتصادها فى مجابهة الأزمات، لافتًا إلى ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم مع الجانب المصرى.

وأثنى وزير العمل العراقى على جهود وزارة القوى العاملة المصرية فى مختلف مجالات عملها، وعلى نجاح تجاربها فيها، وهو ما يظهر جليًا على الساحة العربية، وعلى قدرتها على حماية العمال فى مختلف القطاعات.