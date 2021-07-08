عاجل.. السيسى: وجهنا اهتمامًا خاصًا للحد من تداعيات كورونا على المرأة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن افتتاح المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس ميلاد الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع.





وأكد السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة، أن مصر حرصت على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعيات كورونا على المرأة.

وأشار السيسى إلى أنه ما زال هناك الكثير من العمل من أجل أن تتمتع المرأة بمكانتها اللائقة فى مجتمعاتنا.

وأوضح السيسى أن مصر خصصت مبنى لمقر منظمة التعاون الإسلامى للمرأة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أنه من المنتظر أن يشهد المؤتمر إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم فى مصر، وهى أول منظمة دولية متخصصة فى إطار منظومة التعاون الإسلامى لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالهن فى كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية.