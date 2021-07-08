هيلين مارى لورانس: نشكر الرئيس السيسي لمشاركته بالمؤتمر

قدمت هيلين مارى لورانس رئيسة الدورة السابعة لمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لحرصه على المشاركة فى المؤتمر الوزارى رغم انشغاله الشديد.

وقالت "لورانس"، خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن كل الإجراءات التى اتخذت لمواجهة وباء كورونا، أثرت على كثير من المجتمعات الهشة، وعمقت الفوارق بين الجنسين وشرائح المجتمع، كما أبرزت مشكلات لم تكن موجودة من قبل.

وقدمت رئيسة الدورة السابعة، التهنئة للسلطات المصرية، على ما قامت به من اختيارات موفقة في تمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعد ذلك، مضيفة: لدينا فرصة عظيمة لكي نتشارك خبراتنا لمكافحة جائحة كورونا ومواجهة الوباء.