مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن قيام كافة أجهزة الدولة على تطوير الصناعة التكنولوجية المتقدمة وإتجاه الدولة إلى التحول الرقمى والإعتماد على الوثائق والمحررات المؤمنة ، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ووزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل .

ويعتبر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية من أكبر الكيانات العالمية فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة الخاصة بإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية بأنواعها ، وفى ضوء توجيهات السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أثناء إفتتاح المجمع فى أبريل الماضى بإستخدام المجمع كنواة ولبنة لتوصيل كافة الخدمات والمنتجات المؤمنة والذكية إلى كافة قطاعات الدولة ، وكذا توفير منافذ تقديم الخدمات لأفراد المجتمع المصرى .

يهدف البروتوكول إلى بناء بيئة خدمية فعالة لجميع الفئات والمستويات فى ضوء متطلبات خطط التنمية والتحول الرقمى من خلال دعم كافة الجهات بحلول تقنية متقدمة ومتكاملة إبتكرت خصيصاً لتلائم إحتياجاتهم بجودة فائقة ، لتعزز قدراتهم على إنهاء خدماتهم فى أسرع وقت وبأعلى جودة وكفاءة وأقل مجهود وتكلفة .