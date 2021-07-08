المتروا تعلن تأخر اول قطار ساعة بسبب أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى...

مترو الأنفاق : نظرا لأعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة سيتم فقط يوم الجمعة القادم الموافق 9 / 7 / 2021 تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة بإتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الخامسة وربع صباحا .

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة وإستمرار العمل به حتى السادسة صباحا يوم الجمعة القادم الموافق9 / 7/ 2021 الأمر الذى يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة بإتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة الخامسة وربع صباحا من يوم الجمعة القادم فقط .

حيث أوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص ، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٣٠ م ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:١٥ م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة ١١:٣٥ م ، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١١:١٥ م ومن محطة العتبة الساعة ١١:٥٥ م .

وأضافت الشركة فى بيانها أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ص ، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة ١١:٥٥ م .