/639539/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الخميس-موعد-مباراة-الأهلي-و-المقاولون-العرب-المنتخب-الأولمبى-يخوض-مرانه-بالمعسكر-المفتوح-أهم-مواجهات-الدوري-المصري

تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من الأحداث والمواجهات الكروية ، ويرصد دوت الخليج أحداث رياضية تنتظرك اليوم الخميس، موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب.

موعد مباراة الأهلي

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الخميس أمام فريق المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الممتاز

وعقد يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء أمس

قرار جديد من من اليابان يهدد بإلغاء أولمبياد طوكيو

أعلن رئيس الوزراء الياباني عن فرض حالة الطوارئ في طوكيو بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل افتتاح الأولمبياد بنحو أسبوعين فقط، حيث أنه من المقرر أن تبدأ أولمبياد طوكيو 2021، يوم 22 يوليو الجاري، على ان تنتهي يوم 8 أغسطس المقبل، ووصلت العديد من بعثات المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من الأولمبياد استعددا لبدء المنافسات

ليفربول

قدم ليفربول الإنجليزي رسميًا اليوم الخميس، لاعبه الجديد الفرنسي إبراهيما كوناتي والذي يعتبر أولى صفقات الريدز الصيفية

وتعاقد الريدز مع كوناتي منذ نهاية الموسم الماضي، قادمًا من لايبزيج الألماني في صفقة قدرت بـ 36 مليون جنيه إسترليني.

المدافع صاحب الـ 22 عاماً يعتبر واحد من أفضل مدافعي البوندزليجا، ليدعم صفوف كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب الذي عانت من النقص الدفاعي الموسم الماضي

وسيرتدي الدولي الفرنسي القميص رقم 5 في الموسم الجديد، وهو نفس القميص الذي ارتداه الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة المقاولون العرب أمام فريق الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً OnTime Sports

تقام مباراة فريق الإنتاج الحربي أمام فريق بيراميدزوالتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة 9 مساءً OnTime Sports.

منتخب مصر الأولمبي

يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، اليوم الخميس ، مرانه الثانى بمعسكره المفتوح استعداداً للسفر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة اسبانيا يوم 22 يوليو الجارى ثم الأرجنتين يوم 25 وأستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، على أن يكون المعسكر مفتوحا اليوم وغدا، قبل أن يتم غلق المعسكر بداية من الجمعة وحتى موعد السفر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد.