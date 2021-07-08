/639540/مايا-مرسي-الدولة-المصرية-رمزا-لتحقيق-الاستقرار-والتنمية-والرئيس-مؤمن-أن-تمكين-المرأة-واجب-وطني

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، على أن الدولة المصرية أصبحت رمزا لتحقيق الاستقرار والتنمية، مضيفة: "نحن أمة تبني ولا تهدم ولا تعادي ولا تعتدي".

الرئيس السيسي المساند لدور المرأة المصرية جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، مؤكدة:” الرئيس السيسي المساند لدور المرأة المصرية والداعم لها والمدافع عن حقوقها إيمانا بأن تمكين المرأة واجبا وطنيا”. وتابعت، أنه خلال عهد الرئيس السيسي تم كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى المناصب القيادية وإصدار التشريعات المناصفة للمرأة وتوفير السكن اللائق بها.

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