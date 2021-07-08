/639532/ليفربول-يقدم-لاعبه-الجديد-إبراهيما-كوناتي-وجلسة--تصوير-للاعبي-الفريق-تفاصيل

قدم ليفربول الإنجليزي رسمياً اليوم الخميس، لاعبه الجديد الفرنسي إبراهيما كوناتي والذي يعتبر أولى صفقات الريدز الصيفية، بينما تم تصوير جلسة تصوير بالقميص الجديد للريدز استعداداً للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعاقد الريدز مع كوناتي منذ نهاية الموسم الماضي، قادماً من لايبزيج الألماني في صفقة قدرت بـ 36 مليون جنيه إسترليني

المدافع صاحب الـ 22 عاماً يعتبر واحد من أفضل مدافعي البوندزليجا، ليدعم صفوف كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب الذي عانت من النقص الدفاعي الموسم الماضي.

وسيرتدي الدولي الفرنسي القميص رقم 5 في الموسم الجديد، وهو نفس القميص الذي ارتداه الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده.

وتغيب محمد صلاح عن جلسة التصوير، استعاداداً للموسم الجيد ،بينما أشارت التقارير الصحفية أن مجلس إداراة فريق ليفربول الإنجليزي، يرغب في معرفة موقف محمد صلاح من التجديد، ومعرفة ما إذا كان اللاعب سيكمل مشواره الكروي مع فريق الريدز، أم سيرحل إلى نادي أخر، وتسعى إداراة ليفربول إلى حسم ملف تجديد صلاح مع الفريق.

وذكرت التقارير أن محمد صلاح أثار التكهنات حول بخصوص وجهته المقبلة، حيث قام بعمل مقابلة صحفية مع صحيفة ماركا في مدريد، وأبدى من خلالها إعجابه الشديد بالفريق الملكي، وذلك أزعج مجلس إداراة فريق ليفربول، وجعلهم يقرروا المفاوضات حول ملف تجديد محمد صلاح مع الفريق.

إداراة ليفربول تستثني صلاح من ثوابت الفريق

وأوضحت التقارير أن مالكي فريق ليفربول لا يقدمون عقود طويلة الأمد مع اللاعبين فوق الثلاثين عام، إلا أنهم قرروا استثناء محمد صلاح من ذلك القرار، وقدموا إليه عرضا أن يمدد عقده مع الفريق لمدة 4 سنوات أخرى.

الجدير بالذكر أن إداراة فريق رليفربول رفض طلب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بضم محمد صلاح إلى قائمة المنتخب للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وشملت قائمة المنتخب الأولمبي ثلاثة لاعبين فوق السن، وهم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش.

وأعلن شوقي غريب عن قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو، وخلت القائمة من محمد صلاح ومصطفى محمد وأحمد عبدالقادر لاعب الأهلي والمعار غلى فريق سموحة،