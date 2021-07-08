/639543/لأول-مرة-فيلم-مش-أنا-يتراجع-للمرتبة-الثانية-بسبب-كريم-عبد-العزيز

اكتسح فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للنجم كريم عبد العزيز شباك التذاكر، محققًا أعلى إيرادات في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائية، حيث بلغت إيراداته ،أمس، 1,426,933 جنيهًا.

دوت الخليج يرصد إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية المصرية.

فيلم البعض لايذهب مرتين للمأذون يتصدر شباك التذاكر

وللمرة الأولى يتراجع فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني للمرتبة الثانية، حيث أنه كان متصدرًا شباك التذاكر قبل طرح فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، حيث حقق أمس إيرادات وصلت إلى 755 ألف، و651 جنيهًا.

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد أحمد حلاوة وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى.

ضيوف شرف فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ويقدر عدد ضيوف الشرف بالفيلم 11 نجمًا وهم: "مصطفى قمر، شيماء سيف، شيكو، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، احمد فهمى، هيدى كرم، أوتاكا ، علاء زينهم، باسل الزورو ، المخرج معتز التونى".

قصة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

صية إعلامي يتزوج من دينا الشربيني وتنشب بينهما عديد من الخلافات والصراعات، ويعمل كريم خلال أحداث الفيلم على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في أكثر من شخصية مختلفة عنه، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

موضع ديدو و أحمد نوتردام من المنافسة

بينما احتل فيلم «أحمد نوتردام» المركز الثالث بشباك التذاكر، حيث حقق 41 ألفًا و197 جنيهات، وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

وفي المرتبة الأخيرة جاء فيلم «ديدو» بـ18 ألفًا و518 جنيهًا مصريًا، وهو تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.