بعد الشنطة.. فيلم «ثانية واحدة» يغادر دور العرض

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حقق فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني أقل الإيرادات خلال الفترة الماضية مقارنة بباقي الأفلام المعروضة في دور العرض المصرية على رأسهم فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني الذي تصدر القائمة منذ أول يوم لعرضه، ويأتي فيلم «أحمد نوتردام» في المركز الثاني، و«ماما حامل» في المركز الثالث، و«ديدو» في المركز الرابع، فضلًا عن اكتساح فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» لجميعهم في أول يوم من عرضه مساء أمس.

دوت الخليج يكشف مؤشرات لرفع فيلم ثانية واحدة من دور العرض المصرية

تذيل فيلم «مش أنا» قائمة الإيرادات إذ وصلت أمس إلى 391 جنيها جميعًا فقط كحد أقصى وهو ما يعد تراجعًا كبيرًا في ظل المنافسة القوية التي تلحق به من قبل باقي الأفلام المعروضة في السينما المصرية.

رفع فيلم «ثانية واحدة» من دور العرض

فقررت موزعوا فيلم «ثانية واحدة» رفع الفيلم من دول العرض السينمائي، بعدما حقق أقل الإيرادات، ليتم إعطاء فرصة لباقي الأفلام المنافسة حتى تحقق إيرادات أقوى خاصة بعد دخول فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي حقق إيرادات تخطت المليون جنيهًا في أول يوم عرض له.

فيلم ثانية واحدة الأقل إيرادات منذ عيد الأضحى

يذكر، أنه لم ينجح فيلم ثانية واحدة من بداية عرضه في جذب الجمهور لمشاهدته لذلك أصبح أقل الأفلام المشاركة في سباق عيد الفطر هذا العام أرباحًا، إذ حقق حوالي 156 ألف جنيه، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، وبطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي.

قصة فيلم ثانية واحدة

تدور أحداث فيلم ثانية واحدة حول شخصين هما دينا الشربينى ومصطفى خاطر تجمعهما الصدفة قبل حادث سيارة يتسبب في حالة نفسية لمصطفى خاطر، تجعله يعود إلى مرحلة الطفولة ويظن أن دينا الشربينى هي أمه، وهو ما يعرضهما للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم الشنطة يغادر دور العرض في مصر

وكانت قد قرر عدد كبير من دور العرض السينمائية رفع فيلم «الشنطة» من صالتها، والذي يشارك في بطولته الفنان بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبد العظيم، رضا إدريس، والطفلة بيري وتأليف تامر عبد المنعم وإخراج أحمد البدري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شنطة يمتلكها بيومي فؤاد في دبي، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، وتم تصويره ما بين القاهرة ودبي، ويقدم عمر كمال أغنية دعائية للفيلم.