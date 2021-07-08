/639551/مايسة-عطوة-الرئيس-السيسي-هو-المساند-والداعم-الأول-للمرأة-المصرية

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، مؤكدة أن فخامة الرئيس هو الساند والداعم الأول للمرأة المصرية على أرض الواقع.

منظمة التعاون الإسلامى للمرأة

وأشارت عطوة، خلال البيان الصادر لها،إلى ان منظمة التعاون الإسلامى للمرأة تعتبر هي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية، لافتة إلى ان المؤتمر يعتبر خطوة هامه فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فى دولنا.

اهتمام الدولة المصرية بالمرأة

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية منذ أن تولى فخامة الرئيس حكم البلاد وهو يحرص دائما على أتخاذ الإجراءات والتعديلات التشريعية لصالح المرأة، وحزمة من السياسات المختلفة، وأكبر دليل على ذلك تمكينها في كافة مناصب الدولة السياسية.