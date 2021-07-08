أمين «التعاون الإسلامى»: المرأة فى عهد السيسى حصلت على كثير من الإيجابيات

جدة - نرمين السيد - قال يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، إن المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاعت الحصول على كثير من الخطوات الإيجابية فى مجال التمكين والتنمية، مثنيا على اهتمام الرئيس السيسى لرعايته للمؤتمر الوزارى لدول التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة.





وأضاف العثيمين فى كلمته أثناء افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتبنيه للمؤتمر، يبشر بنجاحه خصوصا وأن انعقاد هذه الدورة جاء فى ظروف صعبة يواجهها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا المستجد. وأشار العثيمين إلى الخطوات التى اتخذتها المملكة العربية السعودية فى مجال تمكين المرأة، مؤكدا أن هناك اهتماما منقطع النظير من قبل القيادة فى السعودية اختصر الزمن وأطلق العنان لكوادر نسائية لتسهم فى قيادة التنمية لجميع المجالات فى ظل رؤية السعودية 2030 التى أطلقها ولى العهد السعودى بدعم من خادم الحرمين. وأثنى العثيمين على دور مصر فى تعزيز الأهداف الشاملة لمنظمة التعاون الإسلامى وتوطيد دعائم العمل الإسلامى فى مجال تمكين المرأة. وأعرب العثيمين عن تقديره لوزير الخارجية سامح شكرى والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة فى مصر على ما تم بذله من جهد لإنجاح هذا المؤتمر. وأشاد العثيمين بحسن إدارة بوركينا فاسو للدورة السابقة وما تم تحقيقه من إنجازات لتمكين المرأة . وأشار العثيمين إلى أن هذا المؤتمر يعقد فى وقت تشكل فيه قضية النهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها فى مجال السياسة والاقتصاد ضرورة حتمية إذ تواجه المرأة المسلمة مجموعة من التحديات والقضايا الجسام التى تعرقل عمل المرأة، موضحا أن المرأة فى العالم العربى والإسلامى تنتظر الخروج بتوصيات محددة ترتقى إلى تطلعاتها فى التعامل مع القضايا المطروحة.

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