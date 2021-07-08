غدا فقط.. المترو يعلن تأخير انطلاق أول رحلة لمدة ساعة

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن ذلك يأتى نظرًا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائرى أعلى محطة المرج الجديدة، واستمرار العمل به حتى السادسة صباحًا غدًا الجمعة الموافق 9 يولو 2021.
وأفادت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات النهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع فى تمام الساعة 5:15 ص، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15م، وقيام آخر قطار بالخط الثانى من محطتى شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35م، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:15 م، ومن محطة العتبة الساعة 11:55 م.
وأضافت الشركة أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثانى بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثانى مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55 م.
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