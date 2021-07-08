جدة - نرمين السيد - واصل أسامة القاضى محافظ المنيا، متابعته الدورية والمستمرة لجهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فى تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ الحملات التموينية لمتابعة الحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.





من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز مطاى، أعمال تنفيذ حملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، إذ تم الانتهاء من رفع جميع تراكمات القمامة بحى شمال المركز، وكذلك قرية منبال، كما أكدت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، استمرار رفع تراكمات القمامة بحى شمال المدينة وبقرى نزلة حسين – بنى احمد الغربية وقرية تلة، كما تم تحرير 5 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالإضافة لغلق مقهى مخالفة بدون ترخيص. وتابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط أعمال النظافة ورفع القمامة بقرية اسطال وتوابعها، ونفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة اعمال نظافة بقرية برطباط. كما أجرت الوحدة المحليه لمركز ومدنية بنى مزار متابعة ميدانية لتداعيات فيروس كورونا وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين غير المرتدين الكمامات بمدينة بنى مزار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنيا: تحرير 5 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.