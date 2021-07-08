صور.. مترو الأنفاق يعقم محطات الخطين الأول والثانى

جدة - نرمين السيد - واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عمليات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بالخط الأول والثانى، على مدار اليوم، جاء ذلك تنفيذا لجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وتعمل شركة المترو، على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تجرى الشركة بشكل يومى إجراءات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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