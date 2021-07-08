«ألف خادم إنجيلى».. الطائفة الإنجيلية تطلق مؤتمرها السنوى الرابع



جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، فى نبذة تعريفية عن الكنيسة:"إنه فى ديسمبر 1850 صدر الفرمان الهمايونى الذى يعتبر الكنيسة المشيخية فى مصر كنيسة معترف بها بجوار الكنيسة الأرثوذوكسية والكنيسة الكاثوليكية، ولكن قبل هذا بأعوام كان المبشرون يعملون بجد واجتهاد للوصول لكل مكان فى مصر للتبشير برسالة الأخبار السارة فى كل أنحاء مصر".

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