نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تقديم رياض الاطفال 2021 kg.emis.gov.eg وزارة التربية والتعليم المصرية ظهور نتائج التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تقديم رياض الاطفال 2021، يبحث الكثير من أولياء الأمور والأمهات الذين يريدون التقديم لأبنائهم وبناتهم على رياض الاطفال للعام الجديد في مصر 2021/2022، وهذا حتى يبدأ أبناؤهم مشوارهم التعليمي، وسنشرح لكم في هذا المقال بطريقة سهلة ومبسطة عن طريقة التقديم بكل سهولة في موقع تقديم رياض الأطفال، وقد تحدثنا في مقال سابق عن تقديم الصف الأول الابتدائي في الأردن والأوراق المطلوبة، فتابعوا معنا.

رابط موقع تقديم رياض الاطفال

ويبحث أولياء الأمور عن رابط الموقع الرسمي للتقديم لأطفالهم، والذي سنقدمه لحضراتكم في هذا المقال، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن تفعيل رابط تقديم رياض الأطفال بدءا من يوم الثلاثاء 1/6/2021 حتى نهاية شهر 6، ويمكن لأولياء الأمور التقديم إلكترونيا بكل سهولة من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، فتابعوا معنا.

خطوات التقديم في الموقع

ويمكنك التقديم لأبنك أو إبنتك بكل سهولة على رياض الأطفال إلكترونيا أثناء شهر يونيو بكل سهولة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه في حالة عدم استطاعة التقديم إلكترونيا، فإنه يجب عليك سرعة التوجه إلى المدرسة التي تريد التقديم عليها قبل انتهاء موعد التقديم في يوم 30/6 من الشهر الجاري، ويجب على ولي الأمر إحضار شهادة ميلاد الإبن، ويمكنك التقديم إلكترونيا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع تقديم رياض الاطفال kg.emis.gov.eg.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة الرقم القومي وكلمة المرور.

في حالة إذا لم يكن لديك حساب قم بالضغط على مستخدم جديد وانشئ حسابا جديدا.

اختر المدرسة التي تريد التقديم لطفلك عليها.

حدد المحافظة التي بها المدرسة.

قم بملئ البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح، ثم اضغط على ارسال.

ومن الجدير بالذكر أن الموقع يتيح التقديم على مدارس 19 محافظة في جمهورية مصر العربية، ويمكنك التقديم في باقي المحافظات عن طريق موقع المديرية الخاصة بها، وهذه المحافظات هي:

القاهرة.

الجيزة.

الاسكندرية.

الشرقية.

المنوفية.

كفر الشيخ.

السويس.

بني سويف.

هذا كان مقالنا عن تقديم رياض الاطفال للعام الدراسي 2021، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في مشاركتها معنا في خانة التعليقات، فتابعونا أولا بأول.

نتيجة التقديم رياض الأطفال 2021

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن ظهور نتائج القبول بالنسبة للمتقدمين لمرحلة رياض الأطفال وهذا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وهذا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بكل سهولة، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: