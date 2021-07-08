محافظ الإسكندرية يستجيب لتوصيات وفد إعلام النواب ويؤكد: جهد كبير لتطوير منطقة أبومينا الأثرية.. إعلام النواب: ملف السياحه والأثار يعد على رأس أولويات اللجنة «صور»

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تفقد وفد برلماني من لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنه، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من المناطق الأثرية في محافظة الاسكندرية علي مدار اربع ايام التقي خلالها الوفد بمحافظ الإسكندرية، ووزيرة الثقافة والمسؤولين عن المواقع الأثرية في المحافظة.

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وضم الوفد البرلماني من لجنه الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة و عضو تنسيقية شباب الاحزاب ،والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنة، والنائبة نشوي الديب، والنائبة امل سلامة، والنائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة شيماء حلاوة والنائبة فاطمة حسن .

المنشآت التراثية

هذا وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن ملف التراث من أهم الملفات التى تتبناها المحافظة، مشيرا إلى وجود ١١٣٥ منشأه تراثية بالإسكندرية عبارة عن ڤلل ومنازل ومدارس ومنشآت.

منطقة القبر

وأوضح محافظ الإسكندرية، خلال استقباله أمس وفد برلمانى من لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضور احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، والدكتور مؤمن زكريا استشاري مشروع تطوير المتحف اليونانى، والدكتور اسامه طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية، والقبطية والعقيد هشام سمير مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع المشروعات، ومحمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، أن المحافظة قامت بجهد كبير لتطوير منطقة أبومينا الأثرية، حيث تم إزالة الحشائش ومهدنا طريق بطول ١٥٠٠ متر وعرض ٩ متر.

الاسكندرية عاصمة الثقافات

ولفت المحافظ إلى إنارة منطقة القبر من خلال تركيب٦٠ من الأعمدة الكهربائية،حفاظا على التراث خاصة وأن المكان مدرج من قبل اليونيسكو ،مشيرا إلى إن الإسكندرية عاصمة الثقافات والحضارات، مؤكدا أن شارع النادى الدنيالى اقدم شارع فى العالم.

وأشار اللواء محمد الشريف،محافظ الاسكندرية، انه يوجد العديد من المشروعات فى الاسكندرية ونعمل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يتابع العمل على مدار الساعة لكى تصبح الإسكندرية مدينة سياحية عالمية، من خلال تطوير المنتزه والمعمورة والمشروعات القائمه على اطراف الإسكندرية،كما نراعى الحفاظ على الآثار والتراث، مشيرا الى أن محور التعمير الموازى للطريق الدولى الساحلى سيخفف زحام ٥ مليون ونصف مواطن، إضافة إلى محور المحمودية وحل ازماتمرورية يوميه .

وتابع اللواء محمد الشريف، أن المحافظة حددت ٧ شواطىء للمواطنين بسعر ٥ جنيه للفرد تم تجهيزهم على أعلى المستويات كأماكن للترفيه.

واستكمل محافظ الإسكندرية إلى مشروع الهوية البصرية الذي تنفذه المحافظة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية بالقاهرة، في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات، مؤكداً أن المشروع يحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية.

نادر مصطفي: ملف السياحه والاثار يعد على رأس أولويات اللجنه

وقال النائب الدكتور نادر مصطفى، رئيس الوفد البرلمانى، وكيل لجنة الإعلام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن مجتمع الإسكندرية راقى وأن زيارة دار الأوبرا فى أولى ايام زيارة الوفد البرلمانى بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وقيادات وزارة الآثار والمحافظة، شهد تنظيما رائعا واستقبالا حافلا أبهر الجميع سواء أهالى الإسكندرية أو الوافدين من المحافظات الأخرى اوالاجانب واداء الفرق والفنانين متميز ويعملون بابسط الإمكانيات، مؤكدا أن ملف السياحه والاثار يعد على رأس أولويات اللجنه، وقد ركزنا فى الزيارة على ذلك خاصة وأن الاسكندرانيه يعشقون الثقافة والاوبرا والفن والمسرح عموما لأنهم نشأوا وتربوا على ذلك ولديهم إرث يحبون الثقافة والاوبرا .

المتحف اليوناني

واضاف "مصطفى " أن اللجنه زارت المتحف اليونانى ووقفت على العمل الجارى فيه، حيث يتم على قدم وساق وتم رصد مايقرب من ٥٠٠ مليون جنيه لتطويره وقد استهدفت اللجنة ذلك وكان ضمن توصياتهان كما شددت اللجنة على ضرورة تطوير منطقة ابو مينا الاثرية.

وطالب النائب نادر مصطفي، رئيس الوفد البرلماني، بضرورة أنقاذ المنطقة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية،فضلا عن تركيب طلمبات لرفع المياه الجوفية، ودعمنا ذلك للتطوير حيث أن تلك المنطقة ضمن المناطق التابعة لليونسكو وذات طابع أثرى دينى وسياحىي.

واعلن تامر عبدالقادر أمين سر لجنة الإعلام، أن اللجنه تمد يد التعاون مع الأجهزة التنفيذيه فيما يخص الملفات الواقعه ضمن اختصاصها.

وأوضح "عبدالقادر" أن الزيارة الحاليه للاسكندرية جاءت للوقوف على مدى تنفيذ المشروعات ،وفقا للتوصيات التى أعدتها اللجنه فى ٢٠١٨ خلال زيارة اللجنه لمشروعات ابومينا الاثريه والمتحف اليونانى والمعابد اليهودى ايضا مؤكدا أن اللجنه لاتألوا جهدا لتحقيق المصلحه العامه للمواطنين والعمل على تطوير الاثار المصريه وان تكون الثقافه على رأس الأولويات بما يساهم فى التنوير ومحاربة الأفكار الهدامه .

محمد اسماعيل يطالب يتعميم مشروع الهوية البصرية

وتسائل النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مشروع الهويه البصرية،مطالبا بتعميمه بكل محافظات الجمهورية.

أمل سلامة المشروعات تتواكب فى انشائها مع الطابع التراثي

وشددت النائبة أمل سلامه، عضو لجنة الإعلام على أن تتواكب المشروعات فى إنشائها مع الطابع التراثي، وان تلفت الانظار من خلال الشكل واللون لجذب السياح .

وطالب النائب رامى جلال عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإسكندرية عقب ثورة يناير شهدت ماشهدته مصر، من قبل الجماعات المتشددة فى محاولة لإضعاف اطراف الدولة وضرب التنوير.

وأوضح النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تطور كبير فى الملف الثقافى وشدد على عدم ترك المجال الى استمرار العشوائية فى البناء كما حدث فى الماضى وإعادة الرونق الجمالى للإسكندرية

وطالبت النائبة منى عمر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بالعمل على إعادة السياحة والحفاظ على الرونق الجمالى الجذاب للإسكندرية، بحكم انها عروس البحر المتوسط وقامت فيها حضارتين.

وأشارت النائبة شيماء حلاوة، عضو لجنة الإعلام، إلى أن الكافيهات حجبت الرؤية عن البحر ونريد أن نرى البحر والمشاهد الجماليه التى نميز بها الإسكندرية .

وشددت النائبة أمل سلامة، على ضرورة البدء فى إطلاق مشروع الهوية البصرية وتطوير حدائق المنتزه

وتسائلت النائبة منال هلال، عضو لجنة الإعلام وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن آليات الحفاظ على مشروع بشاير الخير، بالإضافة إلى ضرورة وضع لوحات إرشادية، وتسليط الضوء الاعلامى على منطقة ابومينا الأثرية .

وطالبت النائبة نشوى الديب،عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، باستكمال مشروع منطقة ابومينا وانشاء مدينة خدمية متكامله سياحية لخدمة السياح والزائرين، ووضعها على خريطة السياحة العالمية،إضافة إلى سرعة الانتهاء من توفير محطة كهرباء للمنطقة.

كما طالبت النائبة نشوي الديب، أن يستفيد المتحف اليونانى من قطعة الأرض الملاصقة له من خلال توفير جراج للسيارات، حتى يستوعب سيارات الزائرين، وخاصة الوفود القادمة بعد افتتاح المتحف، وحتى لا يحدث شلل مرورى بالشارع وأستجاب المحافظ معلنا التنسيق مع وزارة الآثار لتنفيذ المشروع بنظام الشراكة بين المحافظة ووزارة الآثار.

رانيه الجزايرلي تطالب بعد تغيير لون التاكسي السكندري

وقدمت النائبة رانيه الجزايرلي، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الشكر لمحافظ الإسكندرية لمجهوداته وتواصله الدائم مع النواب، مطالبه بعدم تغيير لون التاكسى السكندرى فى عملية تطبيق الهوية البصرية، مع ضرورة عرض بعض المقتنيات الاثرية الموجودة فى المخازن بميادين المحافظة على أن تعمم بعد ذلك فى المحافظات.