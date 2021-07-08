رسميا.. سيرجيو راموس ينتقل إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين

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أعلنت إداراة فريق باريس سان جيرمان التعاقد مع الدولي المخضرم سيرجيو راموس نجم فريق ريال مدريد السابق، في صفقة انتقال حر، حيث انتهى عقد اللاعب مع الفريق الميرنيجي في نهاية الموسم المنقضي.

وكشف النادي الفرنسي أن الطاقم الطبي أصيب بالذهول خلال الكشف الطبي بسبب القوة التي ظهر عليها مدافع ريال مدريد السابق ومنتخب إسبانيا، ويرصد دوت الخليج تفاصيل عقد سيرجيو راموس مع فريق باريس سان جيرمان:

تفاصيل عقد سيرجيو راموس مع فريق باريس سان جيرمان

انتقل الإسباني سيرجيو راموس إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، في صفقة إنتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق ريال مدريد، واتفق المدافع الإسباني سيرجيو راموس مع إداراة فريق باريس سان جيرمان على الإنضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسمين، حيث تنتهي مدة التعاقد في صيف 2023.

واتفق سيرجيو راموس مع إداراة الفريق الفرنسي على تقاضي راتب قدره 30 مليون يورو للموسمين، بواقع 15 مليون يورو للموسم الواحد.

الصفقة الثالثة لفريق باريس سان جيرمان

تعد صفقة انتقال سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد السابق، إلى فريق باريس سان جيرمان، هي الصفقة الثالثة للفريق الفرنسي هذا العام، حيث تعاقدت إداراة فريق باريس سان جيرمان مع الهولندي جيرجينو فينالدوم، نجم فريق ليفربول السابق، في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى التعاقد مع أشرف حكيمي، نجم فريق انتر ميلان السابق.

انتقال راموس إلى فريق باريس سان جيرمان

يذكر أن الإسباني سيرجيو راموس، انتهى تعاقده مع فريق ريال مدريد نهاية الموسم المنقضي، ولم يصل الإسباني إلى اتفاق مع إداراة فريق ريال مدريد، حيث طلب بيريز رئيس مجلس إداراة فريق ريال مدريد، من سيرجيو راموس تخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها اللاعب، ولكن رفض سيرجيو راموس، وقرر الرحيل عن ريال مدريد، الذي لعب بقميصة أكثر من 15 عام، حيث انضم الدولي الإسباني إلى الفريق الميرنجي عام 2005، عندما كان لاعبا في فريق إشبيليه الإسباني، وأصبح سيرجيو راموس من أساطير فريق ريال مدريد الإسباني، حيث يعد راموس بالنسبة لجماهير الفريق الميرنجي أسطورة من أساطير الفريق على مر عصوره.