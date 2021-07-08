/639554/لزيادة-الوعي-والثقافة- برلمانية-تتقدم-بطلب-لوزير-الشباب-لتوقيع-بروتوكول-صالون- 30-يونيو

تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب لوزير الشباب الدكتور اشرف صبحي ، لتوقيع بروتوكول بين صالون 30يونيو والوزارة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل توقيع بروتوكول بين صالون 30 يونيو ووزارة الشباب والرياضة

بروتوكل تعاون بين صالون30 يونيو ووزارة الشباب

وقالت النائبة سكينة سلامة، في طلبها الذي سلمته أمس لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، إن بروتكول التعاون، يأتي ضمن توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل الشراكة المجتمعية بين القيادات التنفيذية والشعبية ، وذلك للمساهمة في زيادة وعي الشباب المصري وعلي كافة افراد المجتمع بجميع أطيافه .

برلمان شباب الشرقية

وأشارت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إلي أن طلبها بعمل البروتوكول ، ليس رغبة منها فقط ولكن كان ذلك مطلب من برلمان شباب الشرقية، الذي طالب بتعميم الصالون علي جميع المحافظات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، التي تحرص علي دعم افكار الشباب الجديدة والتي تصب في صالح تنمية القدرة المعنوية الشباب .

صالون 30يونيو

يذكر أن محافظة الشرقية شهدت انطلاق أول فاعلية لصالون 30 يونيو، الذي نظمته النائبة سكينة سلامة بحضور زعيم الاغلبية المهندس أشرف رشاد ،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، ووزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، ومحافظ الشرقية ممدوح غراب، وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن.