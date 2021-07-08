/639555/رمضان-صبحي-لاعب-بيراميدز-على-أعتاب-الأنتقال-للدوري-التركي-تفاصل

انتشرت تقارير تركية، صباح اليوم الخميس، أن وفقا لموقع "Takvim" التركي:”رمضان صبحي عرض على جالاتاسراي، النادي الذي يضم مصطفى محمد في صفوفه."

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

"جناح بيراميدز يريد خوض تجربة الاحتراف في أوروبا مجددا ولذلك يريد الانضمام لـ جالاتاسراي"

وسبق لرمضان أن خاض تجربة احترافية في إنجلترا بقميص ستوك سيتي موسمي 2016-17 و2017-18، ثم هيدرسفيلد موسم 2018-19.

ويمتلك رمضان 30 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري وسجل خلالها هدفا وحيدا.

وسيتواجد رمضان في قائمة منتخب مصر الأولمبي والتي تستعد لخوض غمار أولمبياد طوكيو 2020.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مع منافسه فريق الإنتاج الحربي، اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد السلام، وتدخل تلك المباراة ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يسعى فريق بيراميدز إلى الفوز في مباراته أمام الإنتاج الحربي، لتعويض النقاط التي فقدها خلال المباريات السابقة، وذلك بعد تعادله في أخر مبارتيين له في بطولة الدوري العام، حيث تعادل في مباراته أمام النادي الأهلي ضمن منافافسات الجولة الثامنة والعشرين من فعاليات بطولة الدوري، وانتهت المباراة بنتيجة 2/2، كما تعادل مع فريق إنبي 1/1، في المباراة الأخيرة له في الدوري الممتاز.

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق الإنتاج الحربي إلى الفوز بمباراة اليوم أمام فريق بيراميدز،ة وذلك من أجل تحسين النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال مشواره في بطولة الدوري، حيث يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير في بطولة الدوري الممتاز، ويأمل في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، حتى يتفادى هبوطه إلى دوري القسم الثاني.

مشوار الفريقين في بطولة الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، من ضمن 24 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري، استطاع تحقيق الفوز في 8 مباريات وخسر في 12 4 مباريات، بينما تعادل في 12 مواجهة، وعلى الجانب الأخر يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، من ضمن 26 مباراة خاضها الفريق في الدوري، استطاع تحقيق الفوز في 3 مباريات وخسر في 14 لقاء، بينما تعادل في 9 مباريات.