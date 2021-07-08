/639556/أحلام-ونيكول-سابا-يعلقان-على-انفجار-دبي-في-حفظ-الرحمن-يا-بلادي

وقع انفجار في حاوية على متن سفينة رأسية في ميناء جبل علي في دبي، في تمام الساعة ١١:٤٦ من مساء الأربعاء، وأحدث دويًا قويًا، مصحوبًا بتصاعد ألسنة اللهب.

دوت الخليج يرصد تعليق نجمات الفن العربي على انفجار ميناء جبل علي بدبي.

انفجار دبي يؤدي إلى ذعر الأهالي

وحرصت نجمات الفن العربي بالتعليق على هذا الحادث المروع، الذي أشعر له الأبدان وأحدث ضحة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء على رأس النجوم، الفنانة أحلام والنجمة نيكول سابا.

نشرت المطربة الإمارتية أحلام صورة من الانفجار الهائل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلقت قائلة: "في حفظ الرحمن يا بلادي.. انفجار جبل علي.. اللهم إنا نستودعك دبي".

نيكول سابا تدعي لشعب الإمارات

كما توجهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بالدعاء للإمارات وشعبها، متمنية أن لا يلحق بهم سوء، حيث غردت قائلة: "الله يحفظ دولة الإمارات ويحفظ شعبها.. وإن شاء الله ما يشوفوا شر".

وقال مكتب الإعلامي لإمارة دبي إن فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليًا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

تفاصيل انفجار ميناء جبل علي بدبي

وأكد على أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي.

وأوضحت وكالة أسوشيتد برس أن الانفجار الذي وقع في ميناء جبل على في دبي أدى إلى اهتزاز العديد من المنازل في المدينة.