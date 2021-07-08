/639562/أبرزها-التهديد-بالقتل-صعوبات-واجهت-يسرا-المسعودي-بمصر

تصدرت الفنانة التونسية يسرا المسعودي مؤشرات الأكثر بحثا على موقع البحث الشهير جوجل وذلك بعد تصريحتها لبرنامج “عيش صباحك” الذي يقدمه الاعلامي يوسف التهامي على راديو نجوم أف أم، كشفت خلالها تعرضها للتهديد بالقتل في مصر بسبب غيرة النساء على أزواجهن، فضلا عن استأجرها لأحد الشقق المشبوهة دون علمها.

دوت الخليج يكشف القصة كاملة لتعرض يسرا المسعودي للقتل.

تحدثت المسعودي عن أزماتها والصعوبات التي واجهتها أثناء الاقامة في مصر قائلة: “كنت سأقتل في إحدى المرات، حيث أجرت شقة وكان يسكنها قبلي شخص مشبوه غالبا وظن الجيران أني أعرفه أو على علاقة به والناس كانوا يريدون اقتحام الشقة لقتلي وذهبت لقسم الشرطة وتلقيت تهديدات كثيرة وتركت الشقة بالفعل”

أزمة يسرا المسعودي في مصر

واستكملت لافتة الى تعرضها للتهديد بالقتل بسبب غيرة النساء، فقالت: “خذت شقة في مكان آخر في مكان آخر ولكن الستات في العمارة ضربوني وقالوا لي أنتي أجنبية وإحنا خايفين على أزواجنا منك وأكلت علقة محترمة، وهذا ليس علاقة بالجدعنة الخاصة بالمصريين ووجدت هنا كل حب من الناس، ولو حتى في غربة لا أشعر بها مع الشعب المصري وشاعرة دائما أني بين عائلتي وناس كثر تشجعني ويدعمونني، الشعب المصري هو شعب كريم جدا وبدأت من تونس وأريد أن أكمل مسيرتي هنا، وأنا مركزة في شغلي وحياتي ولا شيء غيرهما”.

من هي يسرا المسعودي؟

ولدت الفنانة يسرا المسعودي في تونس وتخرجت في معهد الفنون المسرحية، شاركت وهي في عمر الـ15 في بعض المسرحيات بتونس، ولم تكتفِ بالتمثيل، بل كانت تشارك في الإخراج والتأليف، بدايتها في الدراما التونسية كانت في عام 2009 حيث شاركت في بطولة مسلسل بعنوان "الزوجة الخامسة"، من ثم توالت نجاحاتها في الدراما التونسية.

ابتعدت عن الدراما في تونس لأن الأدوار التي عُرضت عليها حصرتها في المشاهد الجريئة والإغراء، وخاضت أولى تجاربها في السينما المصرية من خلال فيلم "كارما" مع المخرج خالد يوسف، ثم أوقفتها النقابة في مصر بسبب عدم حصولها على التراخيص اللازمة، وعادت بعد ذلك وحلت المشكلة.

يسرا المسعودي تتعرض للانتقاد في تونس بسبب دورها في القاهرة كابول

لم تكن هذه الأزمة الاولى التي تعرضت لها يسرا المسعودي لأزمة بسبب مصر، اذ أن دورها في المسلسل المصري “القاهرة كابول” جعلها عرضة هجوم شرسة من قبل أهل وطنها تونس الذين اعتبروا أن دورها يشوه صورة المرأة التونسية، وتشجيعها على جهاد النكاح.

وجاء رد يسرا المسعودي على حملة الهجوم الموجهة ضدها، عبر حسابها في بموقع إنستجرام، موضحة: "توضيح، الناس وخصوصًا البنات اللاتي أرسلوا لي رسائل بذيئة فيها كم هائل من الشتائم العجيبة على أساس أنني أقوم بتشويه المرأة التونسية وتشجيعها على جهاد النكاح وبأنني لا أمثلهم، عن أي تشويه تتحدثون يا جهلة أقسم بالله سأرد وأقول بأنكم جهلة المجتمع وتجهلون التاريخ والحقائق وتريدون تزييف الواقع". وأضافت: "ألم تسافر العديد من التونسيات والجنسيات العربية الأخرى لجهاد النكاح؟ وكان باختيار منهم أو إجباري بسبب الظروف، بلاش تغطوا الصورة بالغربال المنقوب؟".

كما صرحت يسرا فى تصريحات صحفية معبرة عن استيائها: "تعرضت لعدد كبير من رسائل الشتاتم والإهانة بسبب دوري في مسلسل القاهرة كابول، وأقدّم دور فتاة تتحدث باللهجة التونسية الريفية، وعلى عكس المتوقع فبدلًا من أن يسعد الجمهور التونسي أنني قدمت اللهجة الريفية التي تستخدم في المسلسلات التونسية من أجل الكوميديا في عمل فني مصري عربي بشكل محترم أهانوني وهاجمونني".

وتابعت: "الجمهور المصري أشاد بي في حين أن جمهور بلدي التونسي هاجمني لأنني قدمت قضية جهاد النكاح والحقيقة أن هناك فتيات من جميع الوطن العربي والأجنبي شاركن في جهاد النكاح والتليفزيون التونسي استضاف فتيات تونسيات كن في أفغانستان والعراق شاركن هناك إذا لماذا الهجوم علي وأنا أقدم نموذجا موجودا".