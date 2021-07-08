/639566/الأهلي-يعلن-عن-موافقته-لتجديد-إعارة-ثناي-الفريق-تفاصيل

استقر مجلس إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تجديد إعاراة ثنائي المارد الأحمر، محمد فخري وشادي رضوان، لفريق البنك الأهلي، وذلك بسبب تواجد العديد من اللاعبين في مركز الثنائي، بالإضافة إلى عدم رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، بعودتهم إلى صفوف النادي الأهلي في الموسم الحالي.

مشاركة ثنائي الأهلي مع فريق البنك الاهلي

يذكر أن ثنائي الأهلي، محمد فخري وشادي رضوان، المعرين غلى فريق البنك الأهلي، لم يشاركوا مع البنك الأهلي في بطلة الدوري الممتاز، إلا في مباريات قليلة، مما يصعب عودتهم إلى صفوف النادي الأهلي، حيث انهم لم يظهروا بالصورة التي يرغب فيها بيتسو موسيماني مدرب المارد الأحمر، بالإضافة إلى تواجد العديد من الاعبين في نفس مراكز اللعب للثنائي.

وقرر مجلس إداراة النادي الأهلي، إعاراة الثنائي محمد فخري وشادي رضوا، إلى الفريق الذي يرغب في الإستفادة من خدماتهم، وذلك في حالة رفض البنك الأهلي تجديد إعارتهم مرة اخرى، ويفضل مسئولو الاهلي إعاراة اللاعبين الناشئين بالفريق إلى إحدى الفرق في الدوري الممتاز، ثم عودتهم مرة أخرى إلى صفوف المارد الأحمر بعد تعودجهم على أجواء اللعب في الدوري اللمتاز.

الأهلي يكتسح سموحة برباعية نظيفة

تمكن المارد الأحمر من حصد الثلاث نقاط في مباراته أمام فريق سموحة في المباراة السابقة، واحتلال وصافة الدوري برصيد 45 نقطة،وذلك بعد تغلب الأهلي على الفريق السكندري برباعية نظيفة، واستطاع المارد الأحمر من تسجيل ثلاث أهداف في الخمس دقائق الأخيرة من زمن الشوط الاول، ويذكر ان فريق سموحة استطاع التغلب على النادي الأول في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول من بطولة الدوري، حيث انتهت المباراة بثنائية مقابل هدف لصالح الفريق السكندري، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في مباراة المقاولون العرب:

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام المقاولون العرب

في حراسة المرمى : محمد الشناوي. في خط الدفاع : أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول. في خط الوسط : حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة في خط الهجوم : حسين الشحات طاهر محمد طاهر، محمد شريف.