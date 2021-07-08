نادر مصطفى: ملف السياحه والاثار على رأس أولويات لجنة إعلام النواب«صور»

/639570/نادر-مصطفى ملف-السياحه-والاثار-على-رأس-أولويات-لجنة-إعلام-النوابصور

قال النائب الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى وكيل لجنة الإعلام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مجتمع الإسكندرية راقى وأن زيارة دار الأوبرا فى أولى أيام زيارة الوفد البرلمانى بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وقيادات وزارة الآثار والمحافظة شهد تنظيما رائعا واستقبالا حافلا بهر الجميع سواء أهالى الإسكندرية أو الوافدين من المحافظات الأخرى اوالاجانب واداء الفرق والفنانين متميز ويعملون بابسط الإمكانيات.

أولويات لجنة الإعلام وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، على أن ملف السياحه والاثار يعد على رأس أولويات اللجنه، مشيرا إلى انه تم التركيز فى الزيارة على ذلك خاصة وأن الاسكندرانيه يعشقون الثقافة والاوبرا والفن والمسرح عموما لأنهم نشأوا وتربوا على ذلك ولديهم إرث ويحبون الثقافة والاوبرا. واضاف نادر مصطفى أن اللجنه زارت المتحف اليونانى ووقفت على العمل الجارى فيه حيث يتم على قدم وساق وتم رصد مايقرب من ٥٠٠ مليون جنيه لتطويرة وقد استهدفت اللجنه ذلك وكان ضمن توصياتها، إنقاذ المنطقه من ارتفاع منسوب المياه الجوفيه وتم تركيب طلمبات لرفع المياه الجوفيه ودعمنا ذلك للتطوير حيث أن تلك المنطقة ضمن المناطق التابعة لليونسكو وذات طابع أثرى دينى وسياحى.

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