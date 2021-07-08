الداخلية تطلق خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من متابعة بلاغات جرائم الإنترنت

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية، إطلاق خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من متابعة بلاغات جرائم تقنيات المعلومات الخاصة بهم على بوابة الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، جاء ذلك تيسيراً على جمهور المواطنين.





وأوضح بيان صحفى، أن الخدمة تدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوم السبت الموافق 10 يوليو الجارى عبر الرابط التالى من هنا، والذى يُمكن المواطن من متابعة بلاغاته عقب تسجيل دخوله بمنصة التحقق الرقمى الخاصة بالوزارة. وتظهر نتيجة البحث على النحو التالى: "ليس لديك بلاغات لعرضها (فى حالة عدم تقديم أية بلاغات) - قيد الفحص (فى حالة عدم الانتهاء من الفحص الفنى للبلاغ) - رقم وتاريخ الصادر لقسم الشرطة المختص فى حالة تم الإنتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة المعنى لاستكمال باقى الإجراءات بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية (SMS) للمبلغين آلياً برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص عقب الإنتهاء من فحص البلاغ لاستكمال الإجراءات القانونية". يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الأمنية فى سهولة ويسر.



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