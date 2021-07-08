/639572/النائبة-ريهام-عبد-النبي-توفر-أتوبيس-مكيف-لنقل-طلاب-الثانوية-العامة-بأسوان

وفرت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أتوبيس مكيف للمساعدة في نقل طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان للجان الامتحانات، المقرر أن تبدأ السبت المقبل، والتي ستعقد في لجان يبعد بعضها عن مقار إقامة الطلاب عشرات الكيلومترات، بسبب تقليل عدد اللجان هذا العام.

التيسير على الطلاب

وقالت النائبة ريهام عبد النبي، في تصريحات صحفية، إن درجات الحرارة المرتفعة بأسوان والتي تصل إلى 50 درجة مئوية، فضلا عن المسافات الطويلة التي يجب أن يقطعها عدد كبير من الطلاب للوصول إلى اللجان، والتي تصل إلى 60 كيلومترا في بعض الأحيان، من شأنها أن تؤثر على أداء الطلاب في الامتحانات ما لم يتم التيسير عليهم بتوفير وسائل انتقال مريحة.

وأشارت النائبة إلى أن هذا الأتوبيس الذي تكفلت بتأجيره، بمساهمة أيضا من أعضاء آخرين بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وهيئة مكتب الحزب بمحافظة أسوان، سيظل في خدمة الطلاب طوال فترة الامتحانات التي تمتد على مدار أكثر من شهر، في محاولة لحل المشكلة التي نتجت عن تقليل عدد لجان الامتحان بالشكل الذي جعلها تبعد كثيرا عن مقار إقامة الطلاب.