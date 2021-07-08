«خلي بالك».. غدًا | تأخير قيام أول مترو من محطة المرج الجديدة بالخط الأول لمدة 30 دقيقة

/639573/خلي-بالك-غدا---تأخير-قيام-أول-مترو-من-محطة-المرج-الجديدة-بالخط-الأول-لمدة-30-دقيقة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الخميس، أنه نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة واستمرار العمل به حتى السادسة صباحا يوم الجمعة القادم الموافق ٩/٧/٢٠٢١ الأمر الذى يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة بإتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة الخامسة وربع صباحا من يوم الجمعة المقبل فقط .

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة بإتجاه حلوان بالخط الأول تفاصيل مواعيد القطار كما أوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص . -قيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٣٠ م ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:١٥ م . -قيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة ١١:٣٥ م . -قيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١١:١٥ م ومن محطة العتبة الساعة ١١:٥٥ م . بيان وأضافت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فى بيانها أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ص. ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة ١١:٥٥ م .

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