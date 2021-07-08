/639574/اورنج-orange-روتر-هوائي-اعرف-دلوقتي-الروتر-الهوائي-من-اورنج-مصر
يوجد في شركة اورنج مصر نوعين راوتر عادى وفائق السرعة يتم تقديمهم من شركة orange، حيث أن الورتر الأول من أورنج إذا لم يوجد خط ارضي او خطك الارضي لا يستطيع تحمل سرعات عالية .
دوت الخليج
أسعار اورنج orange روتر هوائي
شركة اورنج تقدم لعملائها Home 4G انترنت المنزلي بدون خط ارضي ولأول مره في مصر هتحصل علي اكبر باقات تصل الي 350 جيجا و بأسعار تبدا من ١٢٠ جنيه بس.
روتر هوائي اورنج orange
احصل علي روتر هوائي من اورنج orange والتي تكون له السرعات الفائقة Home 4G حيث يوفر سرعات الـ 4G العالية بجانب تكنولوجيا الـ WIFI المتطورة التي تتيح استخدام الخدمة في اي مكان داخل البيت و بنفس الجودة.
أسعار راوتر الـ Home 4G من أورنج
يوفر اورنج سرعات عالية تصل إلى 300 ميجا وتصل 64 جهاز في نفس الوقت دا غير مدي الـ WIFI العالي جدا ويتيح استخدام الخدمة في اي مكان داخل المنزل بنفس الجودة على مسافات بعيده عن الراوتر. والراوتر سعره 1,399 جنيه.
اسعار الباقات الأساسية راوتر الـ Home 4G
- باقة Home 4G 120 تعطي40 جيجا (20 جيجا ص و 20 جيجا م) مقابل 120 جنيه ولو حابين نستخدم الباقة بدون تقسيم بيكون في مصاريف دمج الباقة 25 جنيه
- باقة Home 4G 170 بتدي 70 جيجا (35 جيجا ص و 35 جيجا م) مقابل 170 جنيه ولو حابين نستخدم الباقة بدون تقسيم بيكون في مصاريف دمج الباقة 25 جنيه
- باقة Home 4G 250 بتدي 140 جيجا (70 جيجا ص و 70 جيجا م) مقابل 250 جنيه ولو حابين نستخدم الباقة بدون تقسيم بيكون في مصاريف دمج الباقة 60 جنيه
- باقة Home 4G 400 بتدي 240 جيجا (120 جيجا ص و 120 جيجا م) مقابل 400 جنيه ولو حابين نستخدم الباقة بدون تقسيم بيكون في مصاريف دمج الباقة 80 جنيه
- باقة Home 4G 500 بتدي 350 جيجا (175 جيجا ص و 175 جيجا م) مقابل 500 جنيه ولو حابين نستخدم الباقة بدون تقسيم بيكون في مصاريف دمج الباقة 200 جنيه
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اورنج orange روتر هوائي اعرف دلوقتي الروتر الهوائي من اورنج مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.