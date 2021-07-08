اورنج orange روتر هوائي اعرف دلوقتي الروتر الهوائي من اورنج مصر

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يوجد في شركة اورنج مصر نوعين راوتر عادى وفائق السرعة يتم تقديمهم من شركة orange، حيث أن الورتر الأول من أورنج إذا لم يوجد خط ارضي او خطك الارضي لا يستطيع تحمل سرعات عالية .

دوت الخليج

أسعار اورنج orange روتر هوائي

شركة اورنج تقدم لعملائها Home 4G انترنت المنزلي بدون خط ارضي ولأول مره في مصر هتحصل علي اكبر باقات تصل الي 350 جيجا و بأسعار تبدا من ١٢٠ جنيه بس.

روتر هوائي اورنج orange

احصل علي روتر هوائي من اورنج orange والتي تكون له السرعات الفائقة Home 4G حيث يوفر سرعات الـ 4G العالية بجانب تكنولوجيا الـ WIFI المتطورة التي تتيح استخدام الخدمة في اي مكان داخل البيت و بنفس الجودة.

أسعار راوتر الـ Home 4G من أورنج

يوفر اورنج سرعات عالية تصل إلى 300 ميجا وتصل 64 جهاز في نفس الوقت دا غير مدي الـ WIFI العالي جدا ويتيح استخدام الخدمة في اي مكان داخل المنزل بنفس الجودة على مسافات بعيده عن الراوتر. والراوتر سعره 1,399 جنيه.

اسعار الباقات الأساسية راوتر الـ Home 4G