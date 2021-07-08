الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.. تطورات جديدة

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أصبح الجمهور في ترقب مستمر لمعرفة كل ماهو جديد حول الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز التي مازالت تعاني من فترة حرجة رغم الاعلان عن شفائها من فيروس كورنا،خاصة بعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم إثر اصابته بفيروس كورونا فضلا عن حدوث خلل في وظائف الكلى

دوت الخليج يكشف تطورات حالة الفنانة دلال عبدالعزيز مع فيروس كورنا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية عن أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مشيرا إلى دخولها في متلازمة كورونا طويلة الأمد، وهي مرحلة مابعد التعافي من فيروس كورنا المستجد.

القصة الكاملة لاصابة دلال عبدالعزيز بفيروس كورنا

صيبت دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي أثناء تصوير مسلسلها الجديد «عالم موازي» التي تشارك بطولته مع ابنتها دنيا سمير غانم اذ كانا على استعداد لعرضه ضمن المارثون الرمضاني لهذا العالم، ولكن ضرب فيروس كورونا طاقم العمل وأدى إلى إصابة دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا.

تعافت دنيا من الفيروس بينا نقلت الفنانة دلال عبدالعزيز إلى مستشفى بالقرب من طريق السويس لتلقي العلاج اللازم وفي الوقت نفسه أصيب زوجها الراحل سمير غانم وتم نقله إلى إلى مستشفى المهندسين، ومنذ ذلك الوقت وبدأت الشائعات والتصريحات المزيفة من قبل المواقع الإلكترونية تلتف حولهما.

حالة دلال عبدالعزيز تتجه نحو الخطورة

منذ أن نقلت دلال عبدالعزيز للمستشفي بدأت تعاني من فيروس كورونا في مرحلة خطرة، ولكن أفادت بعض المصادر الطبية بإمكانية تحسنها في وجود الرعاية الطبية الدقيقة، الا أن صرح حسام حسني خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة cbc باستقرار حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدًا حرصه على زيارتها باستمرار، فقال: "ربنا يتم شفاها وبنزورها كل شوية، ونتمنى لها الشفاء العاجل والمصريين كلهم بيدعولها".

رامي رضوان يكشف تعافي دلال عبدالعزيز من كورونا

وأكد رامي رضوان من خلال برنامجه «مساء Dmc» تعافي الفنانة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا مشيرًا إلى عدم استقرار حالتها حتى الآن بسبب معاناتها من مرحلة ما بعد الفيروس قائلًا: الفنانة أجريت مسحة مرتين والنتيجة سلبية لكورونا ولكن لم يحدث تعافى بشكل كامل وهى حاليا فى مرحلة أعراض ما بعد كورونا، وهى أعراض شديدة وملهاش علاج معين، وبندعى الله تعالى بتمام شفائها.. والحالة صعبة وارجوكم تستمروا فى الدعاء ليها بكل ما اسعدوكم".

رامي رضوان يكشف عدم قدرة دلال عبدالعزيز على الحركة

وبعد تداول العديد من الانباء التي أفادت بنقل الفنانة دلال عبدالعزيز الى غرفة عادية وتعافيه بشكل كامل ظهر رامي رضوان مرة أخرى لينفي تلك الأنباء، مؤكدًا أنها لازالت بداخل العناية المركزة ولكن بغرفة جديدة، كما أكد على أن حالتها لازالت تشهد مطبات غير مستقرة وأنها لم تتحسن منذ اصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعن قدرتها على الحركة، أوضح رامي رضوان أن في أي مجهود تبذله مجازفة وخطر عليها، وطالب المشاهدين بالاستمرار في الدعاء لها بالشفاء العاجل.

اصابة دلال عبد العزيز بتلف في الرئة

وكان قد كشف الإعلامي محمد علي خير عن تطورات جديدة في الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز، إذ قال خلال تقديم برنامجه «المصري افندي» الذي يعرض على قناة القاهرة والناس أن دلال عبدالعزيز لا تزال في غرفة العناية المركزة بمستشفى خاص بمصر الجديدة، كما أنها لا تعلم حتى الآن خبر وفاة زوجها الراحل سمير غانم حيث أن غرفتها معزولة تمامًا وبلا تليفزيون.

وأضاف: "دلال عبد العزيز مبتقدرش تحط رجليها على الأرض"، لافتًا إلى أنها لازالت تحت أنبوبة الاكسچين، واحيانًا تحدث طفرات تحسن في حالتها لكنها سرعان ما يحدث تراجع في نسبة الأكسجين.

وأكدت مصادر طبية من الفريق المعالج، أن حالة دلال الصحية أساءت عن ما كانت عليه، حيث أوضحوا أن الرئة تتاكل بشكل كبير مما أثر على التنفس.