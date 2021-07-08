/639580/رئيس-نادي-الإنتاج-الحربي-لن-أسمح-برحيل-أي-لاعب-حتى-في-حالة-هبوطنا-إلى-المظاليم

عقد اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربى، زيارة لمعسكر تدريب الفريق قبل انطلاق مباراتهم أمام فريق بيراميدز، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من فعاليات بطولة الدوري الممتاز، وجاءت تلك الزياراة بسبب حرص اللواء اشرف عامر على تشجيع اللاعبين من أجل حصد الثلاث نقاط والتخلص من النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

أشرف عامر يخبر لاعبيه بضرورة الفوز

وشدد أشرف عامر على لاعبين فريق الإنتاج الحربي، بضرورة الفوز بمباراة بيراميدز، والتي تقام على استاد السلام، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

عدم رحيل لاعبي الإنتاج عن الفريق

وأكد عامر على عدم تلقى إداراة فريق الإنتاج الحربي لأي عروض خاصة بلاعبي الفريق، وأنه بصفته رئيس مجلس إداراة الفريق، فإنه لن يوافق على رحيل أي لاعب عقده ممتد مع الفريق، حتى في حالة هبوطهم إلى دوري الدرجة الثانية، وشدد على اللاعبين بضرورة القتال من أجل عدم الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

مشوار الفريقين في بطولة الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، من ضمن 24 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري، استطاع تحقيق الفوز في 8 مباريات وخسر في 12 4 مباريات، بينما تعادل في 12 مواجهة، وعلى الجانب الأخر يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، من ضمن 26 مباراة خاضها الفريق في الدوري، استطاع تحقيق الفوز في 3 مباريات وخسر في 14 لقاء، بينما تعادل في 9 مباريات، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للفريقين:

التشكيل المتوقع لبيراميدز

حراسة المرمى : شريف إكرامي.

خط الدفاع : أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط : عمر جابر - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - عبدالله السعيد - إيريك تراوري.

خط الهجوم : دودو الجباس.

التشكيل المتوقع للإنتاج الحربي

حراسة المرمى : أحمد يحيى.

خط الدفاع : إسلام جابر - محمد الشبيني - معاذ الحناوي - محمد طارق.

خط الوسط : حسن سوسته - عبدالرحمن أسامه - علاء سلامة - حميد مكامي - مصطفى البدري.

خط الهجوم : محمد طلعت.