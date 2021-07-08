/639587/وصول-منتخب-السلاح-إلى-العاصمة-اليابانية-للمشاركة-في-أولمبياد-طوكيو

وصلت اليوم الخميس، بعثة المنتخب الأولمبي في منافسات السلاح، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك استعدادا لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 23 يوليو وتنتهي يوم 8 أغسطس.

منتخب السلاح يصل إلى العاصمة اليابانية للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

انطلق منتخبنا الوطني في منافسات السلاح، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، حيث غادرت البعثة أمس الأربعاء، من روسيا، بعد انتهاء معسكرات الإعداد التي قام بها المنتخب في روسيا بداية من يوم 26 يونيو الماضي، ووصلت إلى مطار العاصمة اليابانية طوكيو صباح اليوم الخميس.

يشارك منتخب مصر الاولمبي للسلاح في أولمبيات طوكيو 2020، بـ 14 لاعب ولاعبة، حيث تعد مشاركة مصر في هذه النسخة من الأولمبياد هي أكبر بعثة في تاريخ مصر تشارك في الأولمبياد، ويمثل مصر في أولمبياد طوكيو 2020، في منافسات السلاح كل من: فريق سلاح الشيش رجال وفريق سلاح الشيش سيدات وفريق سلاح السيف رجال ومقعد فردي سلاح سيف المبارزة رجال ومقعد فردي سلاح السيف سيدات، ويعرض دوت الخليج قائمة لاعبين منتخبنا الوطني في منافسات السلاح في أولمبياد طوكيو 2020:

قائمة منتخب السلاح المشاركة في أولمبياد طوكيو

يوسف ثناء، علاء الدين ابو القاسم, محمد حسن, محمد ماهر حمزة, زياد السيسي, مهاب سامر, محمد عامر, مدحت معتز, يارا وائل الشرقاوي, نورا محمد منير, مريم الزهيري, نهي هاني, ندي حافظ و محمد السيد سامي بالاضافة الي ماهر حمزة وشريف البكري والسيد سامي مدربين.

الجدير بالذكر أن منتخبنا الأولمبي في السلاح حصد ميدالية في جدول ميداليات مصر الأولمبي وجاءت عن طريق علاء الدين أبو القاسم بعد فوزه بفضية دورة الالعاب الاولمبية لندن 2012.

فيروس كورونا يعم مدينة طوكيو

أدى تواجد العديد من المنتخبات في مدينة طوكيو للمشاركة في الأولمبياد، إلى زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل المدينة، حيث ازدات أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من الضعف، وذلك فقا لما نشرنه وزارة الصحة اليابانية، ولذلك قرر رئيس وزراء اليابان فرض حالة الطوارئ لمحاولة السيطرة على انتشار فيروس كورونا في جميع أرجاء المدينة.