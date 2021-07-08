وفد نقل النواب يتفقد ميناء شرم الشيخ البحري «صور»

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تفقد وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، ميناء شرم الشيخ، بحضور اللواء محمد عبد القادر رئيس موانيء محافظة البحر الأحمر، ومدير ميناء شرم الشيخ قبطان أيمن منصف، والمهندس ملاك يوسف مدير عام الاعلام بموانئ البحر الأحمر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجولة التفقدية للجنة النقل بالبرلمان برئاسة النائب علاء عابد لميناء شرم الشيخ

ميناء شرم الشيخ

ويعتبر الميناء أحد المنافذ البحرية الهامة لمحافظة جنوب سيناء بالإضافة إلى أنه نقطة ارتكاز لاستقبال السفن واليخوت والسائحين بين موانئ الغردقة ونويبع والعقبة، إضافة إلى أنه يستخدم لأغراض السياحة وخاصة سياحة اليخوت وسفن الرحلات الطويلة والغطس.

سانت كاترين

وتبرز أهمية الميناء لموقعه المتميز لخدمة الأغراض السياحية وسياحة اليخوت والرياضات البحرية مثل الغطس والتصوير والتنزه تحت الماء ومشاهدة الشعب المرجانية والأحياء البحرية ذات الألوان الطبيعية ويتميز الميناء أيضا بقربه من مناطق السياحة الدينية والأثرية فى سانت كاترين والطور.

أزمة الخليج

ويعد الميناء عبارة عن جونة عميقة متسعة تحيط بها حماية طبيعية للسفن التى ترسو بها من الجبال، ولعب الميناء دوراً حيوياً خلال أزمة الخليج الأولى عام 1990م فى إستقبال العائدين من الكويت من المصريين والعرب.

ميناء السويس

ويقع الميناء فى أقصى جنوب شبه جزيرة سيناء عند ملتقى خليجى السويس والعقبة عند رأس المثلث الجنوبى الذى تمثله شبه جزيرة سيناء على مسافة 156 ميل بحرى من ميناء السويس، 380 كم جنوب مدينة السويس، 490 كم من القاهرة.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق أمين اللجنه