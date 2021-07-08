جدة - نرمين السيد - وعقب صلاة الصلح بدأت صلوات رسامة القس صموئيل عزمى كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بإمبابة، قمصًا، وكذلك سيامة الشماس مجدى عبد المالك فى درجة دياكون للخدمة فى كنيسة القديس مارمرقس الرسول بجزيرة الوراق، والشماس بشرى شحاتة فى درجة دياكون للخدمة فى كنيسة القديس مارمرقس الرسول بجزيرة الوراق وكنيسة القديس مارمرقس الرسول بإمبابة. وعقب القداس بدأ اللقاء الشهرى لمجمع كهنة الإيبارشية بحضور الأنبا يوحنا، وجرت صلوات القداس وفعاليات لقاء الآباء الكهنة بتطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية الصحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسامة قمص وشمامسة فى اجتماع مجمع الكهنة بشمال الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.