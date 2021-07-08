صور.. توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية ووزارة القوى العاملة

جدة - نرمين السيد - شهد البابا الأنبا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيتى تعاون بين أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووزارة القوى العاملة، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان





ويشتمل البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم اتفاقيتين، الأولى خاصة بتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات، والثانية تخص نشر ثقافة العمل الحر، والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال.



وألقى الأنبا يوليوس الأسقف العام للخدمات العامة والاجتماعية كلمة رحب فيها بوزير القوى العاملة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يعد أول بروتوكول يتم توقيعه مع وزارة القوى العاملة، حيث سبق لقداسة البابا توقيع بروتوكول مع وزراة الهجرة وبروتوكول آخر مع وزارة التضامن الاجتماعى تعضيدًا للمبادرات الرئاسية التى تهدف توفير حياة كريمة للمصريين، وألمح إلى أن بنود الاتفاقيتين اللتين سيتم توقيعهما اليوم تتضمن إتاحة فرص تدريب لـ 800 شاب وشابة سنويًا، إلى جانب فتح مجال للتدريب فى مراكز التدريب التابعة للوزارة، بالإضافة إلى أن الوزارة ستقوم بتقييم مستوى مراكز التدريب المهنى التابعة للأسقفية بما يسمح بعدها لمن يتدرب فى هذه المراكز، باجتياز امتحان فنى يحصل بموجبه على شهادة مزاولة المهنة.



كما أشار نيافته أن الاتفاقيتين ستوفران إقامة ملتقى توظيف لإتاحة فرص عمل للشباب، كما ستتمتع العمالة غير منتظمة التابعة للكنيسة بالمزايا التى تمنحها الوزارة لهم.

وأشار وزير القوى العاملة فى كلمته الى جهود الوزارة من شهر مارس 2016 وحتى الآن فى إطار التوظيف وريادة الأعمال، مما أثر بالإيجاب على نسبة البطالة التى انخفضت من 14 % عام 2013 إلى 7.3 حاليًا، كما تحدث عن آليات انتهجتها الوزارة لتشجيع الشباب على الالتحاق بالوظائف التى يحتاجها سوق العمل وذلك من خلال عدد من المبادرات وملتقيات التوظيف.

واختتم قداسة البابا اللقاء بكلمة أعرب خلالها عن سعادته بتوقيع البروتوكول وما يتضمنه من مزايا، وبما سمعه من السيد الوزير من الجهود التى تقدمها الوزارة فى مجال التدريب والتوظيف، وتحدث قداسته فى ثلاث نقاط تخص موضوع التوظيف، أولاها هو التعاون، فالجهود المشتركة بين كل أركان المجتمع سواء الجهات الحكومية ممثلة فى الوزارات أو الجهود التى يقوم بها المجتمع المدنى ومن بينها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستسهم فى زيادة فرص العمل.



والثانية هى مشكلة البطالة التى تعد آفة المجتمعات، ولا سيما مع التقدم التكنولوجى الذى يؤدى إلى تقليل أعداد العاملين، وهذه يعالجها التخطيط العلمى والحلول غير التقليدية.

أما النقطة الثالثة فهى الشباب، الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصرى، وبتأهيلهم وإتاحة فرص عمل لهم سنكون تعاملنا بشكل صحيح مع المشكلة.

وفى ختام اللقاء قدم أيقونة العائلة المقدسة لوزير القوى العاملة ومن جهته منح الوزير درع وزارة القوى العاملة لقداسة البابا.