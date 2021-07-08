نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلى لـ إكسترا نيوز: مياه النيل أمن قومى

جدة - نرمين السيد - قال خالد داوود نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلى، إن جلسة مجلس الأمن اليوم حول سد النهضة، تعد تتويجا للجهد المصرى المكثف مع السودان، وتأكيدا على أن البلدين ليسا دعاة حرب.





وأشار خالد داوود، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتعامل بحنكة ودبلوماسية شديدة على عدة جبهات على رأسها بناء علاقات قوية جدا مع الدول الإفريقية، والتعاون مع الاتحاد الإفريقى، والتواصل مع الدول المجاورة لإثيوبيا. وأوضح داوود، أن هذا الجهد المكثف يؤكد أن مصر ليست من دعاة الحرب، وترغب فى حل هذه الأزمة الكبيرة، وإرسال رسالة إلى إثيوبيا أن المجتمع الدولى برمته يتفهم الموقف المصرى، موجها الشكر إلى الأشقاء فى تونس على مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن. وأكد نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلى، أن الإفراط فى دعوات الحرب يمكن استغلالها بشكل سيئ من الجانب الإثيوبى على الصعيد الدولى.

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