نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2021، زاد البحث مؤخرا من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين تقدموا لأبنائهم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 على نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي، والتي تم الإعلان رسميا عن ظهورها، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لأولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم الراغبين بالتقديم على الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021 وهذا من بداية شهر يونيو 6 الماضي، وقد انتهت في بداية شهر يوليو (شهر 7) الجاري، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة الأول والابتدائي وروضة الأطفال 2021 عبر موقع الوزارة، فتابعوا معنا.

طريقة الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021

ويمكن لولي الأمر الذي قدم للطالب أو الطالبة على الصف الأول الابتدائي الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة إلكترونيا، وهذا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى مركز معلومات وزارة التربية والتعليم وهذا عن طريق الرابط emis.gov.eg.

ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية قم بالنزول إلى الأسفل قليلة حتى ترى خدمات ولي الأمر.

من خدمات ولي الأمر اختر التقدم للصف الأول الابتدائي رسمي ورياض الأطفال رسمي ورسمي لغات.

ستنتقل إلى صفحة الخدمات الإلكترونية خدمات ولي الأمر.

اضغط على تسجيل التقدم للصف الأول الابتدائي.

سيتقل بك إلى صفحة استعلام ولي الأمر عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي الموضحة بالصورة بالأسف.

اكتب الرقم القومي الخاص بولي الأمر في خانة الرقم القومي.

اكتب كلمة السر التي قمت بإنشاء الحساب بها عن التقديم في خانة كلمة المرور، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

اضغط على استعلا ولي الأمر على نتيجة بت المدرسة للصف الأول الابتدائي.

وفي حالة ظهور جملة “عفوا لم يتم البت في الطلب من المدارس التي تقدمت لها”، فلا تقلق، فهذا يعني أن المدارس التي تقدمت للطالب لها لم تقم بالدخول على موقع الوزارة والموافقة على الطلب بعد، وهذه المشكلة يواجهها العديد من الأشخاص ولكن لا داعي للقلق حيالها.

الأوراق المطلوبة

وفي حالة تعسر ولي الأمر عن التسجيل للطالب إلكترونيا من خلال موقع الوزارة، فإنه يمكن لولي الأمر التوجه إلى المدرسة التي يريد التقديم عليها، ويقوم بتقديم الأوراق التي سنذكرها لكم في السطور التالية إلى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة والذي سيساعد ولي الأمر في التسجيل، والأوراق المطلوبة هي: