رسميا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد ناتشو فيرنانديز

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نشر فريق ريال مدريد على الصفحة الرسمية له على مواقع التواصل الإجتماعي عبر "تويتر"، عن تمديد عقد ناتشو فيرنانديز مدافع الفريق، وبذلك يستكمل ناتشو مسيرته الكرويه مع فريقه المفضل الفريق الميرنجي، ويعرض دوت الخليج تفاصيل عقد ناتشو مع ريال مدريد:

تفاصيل عقد ناتشو فيرنانديز مع الفريق الميرنجي

أعلن مجلس إداراة فريق ريال مدريد برئاسة بيريز، عن تجدي تعاقد ناتشو فيرنانديز مدافع الفريق، ويمتد عقد اللاعب مع الفريق الميرنجي لمدة عامين، حيث ينتهى تعاقده في صيف 2023.

ونشر فريق ريال مدريد عبر صفحته الرسمية على تويتر صورة لمدافعه ناتشو فيرنانديز، وكتب عليها" ناتشو فيرنانديز مستمر معنا حتى 2023".

مسيرة ناتشو مع فريق ريال مدريد

شارك ناتشو مع فريق ريال مدريد خلال الموسم المنقضي في 33 مباراة في جميع البطولات، واستطاع المدافع المخضرم من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

بينما تأتي مشاركة ناتشو بقميص ريال مدريد طوال مسيرته الكروية في 233 مباراة، واستطاع خلالها تسجيل 12 هدف، كما قام بصناعة 8 أهداف.

توج ناتشو فيرنانديز بالعديد من البطولات أثناء مشاركته مع الفريق الميرنجي، حيث توج المدافع صاحب الـ 31 عام، ب16 لقب بقميص فريق ريال مدريد، وجاءت البطولات كالتالي: بطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، بالإضافة إلى بطولة السوبر الأوروبي بواقع 3 مرات، واستطاع ناتشو فيرنانديز من التتويج ببطولتي كأس أوروبا تحت 17 عاما في 2007، وأوروبا تحت 21 عاما في 2013.

ناتشو العاشق لريال مدريد

تعد مسيرة ناتشو فيرنانديز مع فريق ريال مدريد، مثالا على الإنتماء بين اللاعب ونادية، حيث لم يرتدي ناتشو طوال مسيرته قميص أي نادي غير ريال مدريد، ويأتي تجديد تعاقده مع الفريق الميرنجي، بسبب تجديد ثقة إداراة فريق ريال مدريد بسبب تألقه وعشقه لكيان الميرنجي.

يلعب ناتشو فيرنانديز في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، حيث أنه أنقذ الميرنجي في العديد من المباريات، خاصة بعد إصابة كارفخال لاعب الظهير الأيمن للفريق الميرنجي، فقد اعتمد عليه زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، وقدم ناتشو مستويات رائعة في هذا المركز، بالإضافة إلى تألقه كقلب دفاع بجانب سيرجيو راموس.