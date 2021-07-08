/639592/برنامج-تحت-القبة-محتوى-ثري-على-صفحة-زعيم-الأغلبية-ونقاشات-مستفيضة-مع-قيادات-البرلمان

نظرا للأهمية الكبرى التي باتت تتمتع بها مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت الصفحة الرسمية لزعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد على موقع فيس بوك، برنامجا مميزا يتم بثه على الصفحة، في هيئة سلسلة من اللقاءات مع أهم الكوادر البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية.

دوت الخليج رصد الظهور اللافت والمميز للإعلامي الشاب سيد موسى، والذي يقوم بدور المحاور في البرنامج الذي يستضيف قيادات البرلمان، حيث جاء البرنامج في ثوب يناسب الظهور على منصات التواصل الاجتماعي، مع مجهود ملحوظ في إعداد المواد البصرية التي تثري الحوار وتعزز مستهدفاته.

باقة متنوعة

استطاعت الصفحة الإلكترونية الخاصة بزعيم الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد، أن تتحول إلى منصة رقمية شاملة، تحمل باقية متنوعة من الصور والفيديوهات والكبسولات الإخبارية والبيانات الرسمية، والبرامج المصورة، والتي تجاري كافة المستجدات المتعلقة بالشأن العام، في الداخل والخارج المصري.

وتمتاز الصفحة بحالة من التحديث المستمر، والتي تبقي عشرات الآلاف من متابعيها في نطاق التفاعل والاشتباك المستمر مع الأحدث، بمجموعة من المضامين الإعلامية الهادفة والراقية، والتي يمكن من خلالها الحصول على أكبر قدر من المعلومات والتحليلات وتسجيل المواقف واستيضاح الأمور، والتي تكون صادرة عن قيمة وقامة بحجم النائب أشرف رشاد بكل مايمثله من ثقل في الحياة البرلمانية والسياسية.

تحت القبة

تعد فكرة برنامج تحت القبة واعدة، وذلك بخلاف طريقة تنفيذها المتقنة، والتي تخفي ورائها جهود عديدة في استضافة النواب ومحاورتهم ودعم المادة البصرية بمقاطع للفيديو وشروحات وصور وتصوير عالي الجودة، بما يكفل في النهاية خروج منتج إعلامي متكامل يناسب البث والنشر والظهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي اكتسبت أهمية فائقة ومتزايدة بالنسبة لجمهور المتابعين ورواد تلك المواقع الحيوية.

تأتي فرصة استضافة رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، وقيادات وكوادر هامة ومتخصصة من بين صفوف اعضاء البرلمان، والذي كانت أول حلقاته مع النائب البارز هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، لتكون بمثابة تسليط للضوء على ماقدموه خلال الفترة الماضية، ولمزيد من التفاعل والمكاشفة بين النائب والجمهور، ولإضفاء حالة من عدم الانفصال بين عضو البرلمان والمواطن العادي.

وجاء البرنامج ليحقق أهدافه كاملة، دون مشتتات أو إعلانات تليفزيونية، أو فواصل تمنع حالة التدفق والتتابع المكثف للأفكار والرؤى والتصريحات واستيضاح الإنجازات ومد مسارات الحوار والسجال، الأمر الذي أدى في النهاية إلى منتج إعلامي راقي، توعوي ومفيد، وفي صميم احتياجات ومتطلبات المواطن، وفي صلب مقتضيات وظيفة نائب الشعب.

سيد موسى

يملك الإعلامي الشاب سيد موسى رصيد هائل من الخبرات في العمل الإعلامي، والتنقل بين مجموعة فريدة من القنوات الفضائية المتميزة، ليأتي ظهوره الأخير في برنامج على الصفحة الرسمية لزعيم الأغلبية البرلمانية، متوجا لمسيرته المهنية، وكإضافة ثرية ونوعية في مشواره.

يملك الإعلامي والزميل النابه سيد موسى، القدرة على محاورة ضيوفه بشكل جيد، والخروج منهم بأفضل التصريحات والتقاط أطراف الحديث عند نقاط هامة تتعلق بجزئيات ومحاور أساسية، بالشكل الذي يمنع أي ضبابية أو ملل بالنسبة لجمهور المتلقيين، وهو مايبشر بنجاح مبهر للبرنامج، وللإعلامي الواعد في المستقبل.