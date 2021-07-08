/639594/تجار-الكيف-في-قبضة-مباحث-الجمالية-وبحوزتهما-50-طربة-حشيش

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،اليوم الخميس، في إلقاء القبض على عاطلين بحوزتهما 50 طربة مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام و3 هواتف المحمول، للاتجار في المواد المخدرة، مقيمين بوحدة مباحث مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطلين بحوزتهم 50 طربة حشيش

ألقت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات من القضب علي المتهمين، حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وفي سياق أخر تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 5109 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضبطت الإدارة العامة 2018 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 109 مخالفات السير دون تراخيص، 22مخالفة موقف عشوائي، 27 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية،في إلقاء القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم بمحافظة أسوان، بعدما توجه نجل عم أحدهم إلى منطقة الصاغة لسبك كمية من المشغولات الذهبية التي عثروا عليها أثناء التنقيب.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت مع توصل تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، لقيام أحد الأشخاص بسبك كمية من المشغولات الذهبية «مجهولة المصدر»، وبدون مستندات ملكية.

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطه واتضح أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته سبيكة ذهبية «مجهولة المصدر»، وبمناقشته عن مصدرها أقر بتحصله على كمية من المشغولات الذهبية من نجل عمه المقيم بمحافظة أسون، وبعد عثوره عليها نتيجة قيامه بالتنقيب عن الآثار بالمنزل محل سكنه بمحافظة أسوان، وقيامه بصهر تلك المشغولات بمنطقة الصاغه بدائرة القسم، وتحويلها إلى السبيكة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع.