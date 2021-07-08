ناشط سياسي ورفض دخول العالمية.. محطات من حياة ديليب كومار

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رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء، أيقونة العصر الذهبي في السينما الهندية، دخل في صراعات عديدة مع عائلته التي وقفت أمام تحقيق أحلامه ليصل إلى لقب “ملك التراجيديا” طوال فترة عمله، يعد أبرز مثال للصبر والمثابرة في الوصول لهدفه، انه الفنان العالمي ديليب كومار الذي وافته المنية عن عمر يناهز 98 عاما.

دوت الخليج يستعرض أهم محطات حياة ديليب كومار الفنية والشخصية.

ديليب كومار اسمه الحقيقي محمد يوسف خان، ولد في 11 ديسمبر 1922، في بيشاور بباكستان، كان والده يمتلك بساتين الفاكهة في بيشاور، لديه 12 أخ منهم أخيه الأصغر الممثل ناصر خان الذي كان ممثل سينمائي معروف، تلقى تعليمه في مدرسة بارنز، ديولالي، ناشيك، كان يسكن في نفس المنطقة التي تربى فيها راج كابور الذي كان يعتبر صديقه في الطفولة ثم زميله في السينما فيما بعد.

أزمة بين دوليب كومار وعائلته بسبب التمثيل

نشبت أزمة كبيرة بين كومار ووالده في فترة الأربعينات بسبب اصراره على الدخول في التمثيل ومعارضة أهله لذلك، الأمر الذي جعله يترك منزل والده ويذهب إلى بونه في ولاية ماهاراشترا، ثم عمل ككاتب ومتحدث وذلك لإتقانه اللغة الإنجليزية بشكل جيد، ثم بعدها بفترة عاد إلى مدينة مومباي، ثم حدث لقاء بينه وبين الممثلة ديفيا راني التي تمتلك شركة بومباي توكيز، قام بالتسجيل في الشركة براتب مرتفع، ثم قابل الممثل أشوك كومار والمنتج ساشادار موخيرجي الذان أصبحا فيما بعد من أقرب أصدقائه.

مشوار ديليب كومار الفني

بدأ الفنان ديليب كومار مشواره الفني بتغير اسمه من محمد يوسف خان اللا ديليب كومار، وفي عام 1944 من خلال مشاركته في فيلم “جوار بهاطا”، وشارك بعده بعدد من الأفلام ولكنه لم يحقق نجاحاً من خلالها ولم يعرفه الجمهور بشكل كبير، ولكن جاء نجاحه الحقيقي من خلال شباك التذاكر في عام 1947 من خلال مشاركته في فيلم “Jugnu” مع الممثلة نور جيهان، ومن بعدها شارك في بطولة أكثر من فيلم وحققوا نجاحا عارما.

ديليب كومار يرفض دخول العالمية رغم تراجع مسيرته

في فترة السبعينات لم يحقق نجاحاً في أفلامه كالسابق وتراجعت مسيرته الفنية، وفي عام 1998 شارك ديليب كومار في آخر أفلامه السينمائية بعنوان “قيلا” الذي شارك فيه بدور مزدوج، كان من المقرر أن يشارك في أكثر من فيلم بعد ذلك ولكن تم تأجيل الأفلام ولم يشارك بها، عُرض على ديليب كومار الدخول في العالمية من خلال المشاركة بدور مهم ورئيسي في فيلم “David Lean’s Lawrence of Arabia” ولكنه لم يقبل هذا العرض وأحل محله الفنان المصري نور الشريف.

ديليب كومار يعتزل الفن

اعتزل ديليب كومار التمثيل في عام 1998، وبسبب مرضه انتهت مسيرته الفنية التي ظلت لأكثر من 5 عقود، والتي شارك فيها فيما يزيد عن 65 فيلما هنديا، ومن بين أشهر أدواره "مغال- إ-عزام"، أحد أهم أعمال السينما الهندية، ويتناول قصة أسطورية عن حب مستحيل بين أمير مغولي وعبدته التي كانت راقصة البلاط.

ديليب كومار ناشط سياسي غامض

عمل ديليب كومار كناشط سياسي من خلال ترشيحه كعضو في راجيا سابها، كما كان أحد أعضاء المجلس الأعلى في برلمان الهند، ولكن الصفحة الخاصة براجيا سابها لم تذكر اسمه نهائياً، مما يجعل كونه عضو في راجيا سابها شيء غير واضح.

حياة ديليب كومار العاطفية مسيرة مليئة بالنساء

كان ديليب كومار على علاقة حب مع الممثلة مادوبالا لمدة 7 سنوات، ولكن بسبب بعض المشاكل انتهت علاقتهما معاً ولم يشاركا معاً في أفلام مرة أخرى بعد فيلمهما “موغال الأعظم”، ثم في نهاية فترة الخمسينيات شارك مع الممثلة فيجايانثيمالا مما أدى إلى تدوال بعض المجلات أخبار تفيد بوجدود قصة حب بينهما، وفي عام 1966 قرر ديليب أن يتزوج من الممثلة سايرا بانو وكانت أصغر منه بما يزيد عن 20 سنة، ولكنه لم ينجب منها أي أولاد، وفي عام 1981 تزوج ديليب من أخصائية اجتماعية تدعى أسماء صهيبة وكانت زوجة ثانية له وحدث الزواج في حيدر أباد، ولكن الزواج لم يكتمل وانتهى في يناير عام 1983.