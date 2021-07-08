محذرًا من فرض الأمر الواقع.. مصطفى بكري: إذا عجز مجلس الأمن عن وقف بلطجة إثيوبيا فلا يلوم العالم إلا نفسه

/639597/محذرا-من-فرض-الأمر-الواقع-مصطفى-بكري-إذا-عجز-مجلس-الأمن-عن-وقف-بلطجة-إثيوبيا-فلا-يلوم-العالم-إلا-نفسه

قال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن إثيوبيا تصر على تأزيم الموقف من سد النهضة وأنه تبدأ الملء الثاني، موكدًا علي أن واشنطن والأمم المتحدة ومشروع القرار المقدم من تونس جميعها تدين هذا القرار الأحادي.

مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع

وأوضح الانائب مصطفى بكري خلال تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي يجب أن

تؤخذ بجدية، موضحًا أن مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع، هذه حقيقة يجب أن يدركها الجميع.

كما تابع عضو مجلس النواب قائلًا: "إذا كانت مصر تفضل الخيار السلمي علي أي خيار آخر فهذا يأتي من منطلق إدراكها لمسئوليتها في ترسيخ الأمن والسلم وليس ضعفًا، ولجوء مصر إلى مجلس الأمن هو أبلغ تعبير عن ذلك".

موقف واضح وفعال لردع إثيوبيا

وأشار “بكري” إلى أنه عندما تلجأ مصر إلى مجلس الأمن؛ فإنها تضعهم أمام مسئولياته في إقرار الأمن والسلم، أما إذا عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف واضح وفعال يلزم إثيوبيا بالتوقف عن سياسة “البلطجة، فلا يلوم العالم إلا نفسه”.

واستكمل عضو مجلس النواب، بأن الماء بالنسبة لمصر قضية وجود وحياة، ومن أجل ذلك كل الخيارات مفتوحة كما قال الرئيس السيسي، وإذا كان البعض يستهين بمصر وقوتها، فعليهم أن يعيدوا النظر قبل أن يحدث الطوفان.

واختتم أن مصر ليست ضعيفة، أو مترددة، وأن مصر تبعث برسائل السلام، ولكن لمن يفهمون معنى السلام، أما الذين يظنون أنهم قادرون على فرض سياسة الأمر الواقع فهؤلاء سيفيقون ويندمون على ما فعلوا.