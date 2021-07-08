/639598/بعد-وفاة-والدته-حمادة-هلال-يعيش-حالة-من-النشاط-الفني

من منا لم يتجرع مر الفراق ويذوق ألم الفقد، ولا سيما ألم فقدان الأم، الذ ينحني له الضهر، هذا هو ما عاشه الفنان المصري حمادة هلال بعد رحيل والدته التي مر عام كامل على ذكرى رحيلها، ولكن برغم ذلك الألم العصيب الذي شهده هلال إلا أنه تماسك واستطاع أن يبدع في عمله، فقدم لنا خلال هذا العام أكثر من عمل رائع ولا يزال يستعد لأعمال جديدة.

دوت الخليج يرصد نجاح حمادة هلال خلال الفترة الماضية.

مسلسل المداح

كان مسلسل «المداح» بمثابة الحصان الأسود في السباق الرمضاني المنقضي، حيث تصدر الفنان حمادة هلال تريند موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، ودشن عدد كبير من مستخدمى تويتر هاشتاج « حمادة هلال» وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا.

ومسلسل المداح بطولة كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

يروي المسلسل قصة صابر، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ووقوعه في حب فتاة ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

أغنية مشتاقين

حققت أغنية «مشتاقين» للفنان حمادة هلال نجاحاً كبيراً، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، حيث وصل عدد المشاهدات إلى 100 ألف في أقل من 12 ساعة، وشارك في الأغنية عدد من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وشهد فيديو الأغنية مشاركة 16 ضيف شرف، من بينهم 9 فنانين، هم هاني سلامة، ومحمد رياض، وكريم فهمي، ومحمد جمعة، وإسلام جمال، ومحمد أنور، وخالد أنور، وتيام قمر، وأحمد زاهر، إلى جانب الإعلاميين عمرو الليثي وإبراهيم فايق.

كما ظهر في فيديو الأغنية 6 لاعبين كرة قدم هم محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، ومحمد هاني ومحمود كهربا لاعبي الأهلي، وحسين السيد لاعب الإسماعيلي، وأحمد فتحي لاعب بيراميدز، إلى جانب أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق.

كليب صلوا على رسول الله

كما حقق النجم حمادة هلال نجاحًا ساحقًا بالكليب الدينية والذي يحمل اسم «صلوا على رسول الله»، وهو من كلمات داليا عمارة، ألحان حمادة هلال، توزيع چيزو وإخراج أحمد أشرف، وتمت ترجمته إلى الإنجليزية والفرنسية، وتدور فكرة الكليب حول التعاون والترابط بين المسلمين من جميع جنسيات العالم الذين تواجدوا على سفينة واحدة في رحلة لزيارة المسجد النبوي.

أغنية أم أحمد

بالإضافة إلى استعداده لطرح أحدث أغانيه الوطنية بعنوان «أم أحمد»، وتقول كلمات مطلع الأغنية" أم أحمد في البلكونة.. تشوفها تقول طفلة صغنونة.. بتزغرط ويا جارتها للي قدروا يفرحونا"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد مرزوق.

وجاءت أغنية «أم أحمد» مشابهة لأغنية «أبو أحمد» للفنانة الشابة صولا عمر، والتي أحدثت ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، متصدرة قائمة تريند تويتر العالمي.