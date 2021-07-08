في عيد ميلاده الـ 30.. تعرف على رحلة فان دايك من غسيل الأطباق إلى أفضل لاعب في أوروبا

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يحتفل الهولندي فيرجيل فان دايك اليوم الثامن من يوليو 2021، بعيد ميلاده الثلاثون من العمر، ليضرب أول يوم في عقده الرابع، وهو بقميص أشهر أندية العالم والأكبر على على مستوى كرة القدم العالمية، الإنجليزي ليفربول.

ويرصد دوت الخليج أبرز أرقام الهولندي فيرجيل فان دايك في عامه الثلاثون.

يعتر الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الإنجليزي ليفربول، والمنتخب الهولندي، من أفضل مدافعي العالم في الفترة الحالية، ويتميز بالقيادية وقوته والتفوق في الكرات الهوائية، وهو المدافع الوحيد على مر التاريخ يحرز لقب أفضل لاعب في أوروبا، وينافس على المرة الذهبية، وثاني أفضل لاعب من الفيفا.

أول ألقاب فان دايك

توج الهولندي أول ألقابه مع فريق جرونجين الأسكوتلندي ببطولة الدوري، وبطولة الكأس، لينتقل للدوري الإنجليزي عن طريق ساوثهامبتون، ومنها إلى ليفربول بأغلى رسوم انتقال في موسم 2018 بـ 75 مليون جنيه إسترليني، لعب دور قوي ومهم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 أمام توتنهام، ليتوج بأفضل لاعب في المباراة.

عودة فان دايك وجومييز

واصل الثنائي الدفاعي في ليفربول فيرجيل فان دايك وجو جوميز عمليات التعافي من إصابتهما، ويتدربان في البرتغال.

ويغيب فان دايك عن الملاعب منذ أكتوبر بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي بعد التحام قوي من قبل حارس إيفرتون جوردان بيكفورد خلال ديربي ميرسيسايد في جوديسون بارك.

ثم انضم جوميز إلى زميله فان دايك على طاولة العلاج بعد حوالي شهر عندما تعرض لإصابة في الركبة أثناء التواجد مع المنتخب الإنجليزي.

ونشر جوميز مقطع فيديو مع فان دايك يظهر تدريباتهما معلقًا: "في طريقنا"، إشارة لمواصلة عمليات التعافي، وشوهدا وهما يركضان ويكملان تمارين مختلفة بالكرة في جلسة شاقة.

غياب فان دايك

تسبب غيابهما في صداع كبير لمدرب ليفربول يورجن كلوب طوال الموسم حيث تخلى الريدز عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر سيتي دون أي تذمر.

لكنهما الآن في طريقهما للتعافي ويأمل ليفربول في أن يتمكنا من المشاركة في التدريبات قبل الموسم عندما يجتمع رجال كلوب في وقت لاحق في الصيف.

كان جوميز وفان دايك يكملان إعادة تأهيلهما معًا وأخذ الاثنان برنامج التعافي إلى البرتغال مع اقترابهما من العودة.

يعتقد كلوب أن كلا اللاعبين، وجويل ماتيب، يجب أن يكونوا جميعًا قادرين على المشاركة في التدريبات التمهيدية للموسم الجديد عند عودة فريقه في 12 يوليو.