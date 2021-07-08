/639605/إحالة-دعوى-عائلة--نور-الشريف-ضد-لابوار-وطارق-نور--للمحكمة-المختصة

قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، إحالة دعوى سنرفنار مصطفى محمد قدري« الشهيرة ببوسى»، وسارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، ورثة الفنان نور الشريف، ضد الممثل القانوني لمحلات«لابوار»، لاستخدام مشهد لمورثهم في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم – محلات لابوار- كحك العيد للمحكمة الابتدائية، لعدم الاختصاص، وتحديد ميعاد نظر الجلسة وإعلان الخصوم، بالحكم .

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل دعوى ورثة نور الشريف

أوراق الدعوى

وأوضحت أوراق الدعوى، أن محامي أسرة الراحل نور الشريف تقدمت بطلب في نهاية شهر مايو 2020 بطلب للمحكمة الاقتصادية لندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحلات لابوار أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولى.

أسرة الفنان الراحل نور الشريف

واستندت الدعوى التى أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف، على المادة 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002 والتي تنص على أن يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي:

1- الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء، على النحو الذي أبدعوه عليه.

2- الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.

وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

كانت قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز دعوى ورثة الفنان نور الشريف، ضد الممثل القانوني لمحلات لابوار، لاستخدام مشهد لمورثهم في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم – محلات لابوار- كحك العيد للحكم.

دعوى ورثة نور الشريف ضد محلات لابوار

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية، بجلسة 16 يونيو الماضي دعوى قضائية أقامها المحامي حسام لطفي، وكيلًا عن ورثة الفنان نور الشريف ضد محلات "لابوار" لاستخدامهم مشهد لمورثهم في مسلسل "عائلة الحاج متولي" موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم