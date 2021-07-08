ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية لـ«صناع الخير» بقرية دمليج فى المنوفية

جدة - نرمين السيد - انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة والبنك الأهلى المصرى ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية والهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك بقرية دمليج مركز منوف بمحافظة المنوفية





وتأتى القافلة الطبية ضمن جهود التعاون المشترك لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وشهد فعاليات القافلة زيارة الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وعدد من نواب رئيس الجامعة، وعميد كلية الطب بالجامعة، ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية ورئيس مدينة منوف، وأشادو جميعا بجودة الخدمة المقدمة للأهالى فى القافلة.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن تعاون صناع الخير مع مؤسسة حياة كريمة، ورئاسة مجلس الوزراء، وجامعة شبين الكوم ومديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، وهيئة التأمين الصحى، لتنفيذ القافلة الطبية الموسعة اليوم بقرية دمليج مركز منوف بالمنوفية، وذلك فى إطار النهج الذى تتبعه صناع الخير فى مد جسور التعاون مع كافة الجهات الشريكة لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لصالح الأسر غير القادرة.

وأوضح عبدالفتاح أن قافلة اليوم تشمل تقديم الخدمات الطبية النوعية لعلاج المرضى غير القادرين فى تخصصات "العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والاذن – الأمراض النفسية والعصبية – طب المناطق الحارة – العمليات الجراحية – الأطراف الصناعية – الأورام"، وأن تنظيم القافلة يتم وفق الإجراءات الإحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية.

وخلال متابعته مراحل عمل القافلة، أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية على دعم الجامعة لكل جهود تنفذ مبادرة الرئيس حياة كريمة كونها نموذج تقدمه مصر للعالم فى النهوض بالشرائح الأكثر احتياجاُ بأليات وخطوات مدروسة وجهود يتكاتف فى تنفيذها الجميع.

وأوضح رئيس جامعة المنوفية أن القافلة الطبية الموسعة اليوم تمثل نموذج عملى فى تعاون كل الجهات الفعالة على الأرض فى تقديم خدمات ذات جودة بالمجان تماماُ وهو ما يعنى صناعة واقع وغد أفضل لكل المصريين.

يذكر أن التعاون بين مؤسستى "صناع الخير" و"حياة كريمة" متواصلة لتقديم كل الخدمات النوعية للإرتقاء بالأنسان المصرى أينما وجد وأن الأهتمام بالإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل قرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية هو أولوية لحيث سبق للمؤسستين التعاون مع صندوق تحيا مصر فى تنظيم سلسلة قوافل طبية شاملة ضمن مبادرة قطار الخير لخدمة أهالى قرى ومراكز محافظة سوهاج، كما سبق للمؤسسة التعاون مع صناع الخير فى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حماية من خلال دعم المناطق الحدودية، وخصوصا الأسر غير القادرة من سكان الوديان والتجمعات البدوية بوديان سانت كاترين بوسط سيناء وسكان التجمعات الصحراوية بحلايب والشلاتين وقرى النوبة والمناطق الأشد احتياجا بالوادى الجديد غرب مصر.