محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة تحلية الرميلة 4 بتكلفة 1.3 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وضع محافظ مطروح، خالد شعيب اليوم الخميس، حجر أساس إنشاء محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 بطاقة إنتاجية 130 ألف متر مكعب يوميًا على مرحلتين، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و350 مليون جنيه، بمنطقة الرميلة شرق مدينة مرسى مطروح.





جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، والمهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات المحافظة. من جانبه أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح الدكتور إبراهيم خالد، أن محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4، ستعمل بطاقة إنتاجية 65 ألف متر مكعب يوميا كمرحلة أولى، وبطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة ثانية، لتصبح الطاقة الإنتاجية 130 ألف متر مكعب يوميًا على مساحة 60 ألف متر مربع. وأشار رئيس الشركة، إلى أن أعمال الإنشاء ستتم خلال 18 شهرا، ليصبح إجمالى إنتاج مجمع محطات تحلية مياه البحر الرميلة 190 ألف متر مكعب يوميا، وذلك ضمن مخطط الدولة بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المواطنين من المياه.

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