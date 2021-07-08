فوز مصر بعضوية مجلس إدارة الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى التهنئة لحصول مصر على عضوية مجلس إدارة الوكالة الجامعية الفرانكوفونية AUF بترشيح من الوزارة، وذلك فى التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الذى أقره أمس المجلس الدائم للفرانكوفونية، مثمنًا الجهود التى بذلتها وزارة الخارجية، والتى تمثل مصر فى منظمة الفرانكوفونية، لضمان الحصول على مقعد فى مجلس الإدارة فى تشكيله الجديد.





ويأتى هذا التمثيل كتتويج لجهود التعاون التى بدأتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى أسفرت عن توقيع اتفاقية إطارية بين الوكالة والوزارة فى شهر مايو الماضى، تلاها توقيع اتفاقية إنشاء مقر للوكالة بجامعة القاهرة كمكتب وطنى للوكالة؛ لتقديم كل أشكال الدعم لجميع الجامعات المصرية، وإتاحة المشاركة والاستفادة من المشروعات التى تقدمها الوكالة لدعم التعليم العالى.

ويعد تمثيل مصر فى مجلس إدارة الوكالة الجامعية الفرانكوفونية هو الأول منذ إنشاء الوكالة عام 1.961.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قد رشحت لمقعد مصر فى مجلس إدارة الوكالة الدكتور محمود سالم الأستاذ بكلية طب قصر العينى، والمستشار الطبى السابق لمصر فى فرنسا وعضو مجلس إدارة الجمعية الطبية المصرية الفرنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الجامعية للفرانكوفونية أنشئت عام 1.961، وتعد أولى المنظمات الجامعية فى العالم، إذ تضم أكثر من 1.000 مؤسسة عضوًا فى 118 دولة، وتعتبر منذ عام 1.989 المؤسسة الرئيسية المباشرة للقمة الفرانكوفونية المعنية بالتعليم العالى والبحث العلمى، وتتمثل مهمتها فى تعزيز ودعم ظهور مهارات جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمعات من خلال دعم نوعية وتنوع نماذج التدريب والبحث والحوكمة.