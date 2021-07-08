التعليم العالى: تجديد ندب إسلام أبو المجد مستشارا للشؤون الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قراراً بتجديد ندب الدكتور إسلام حمزة أبو المجد، الأستاذ الباحث بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، مستشارًا للوزير للشؤون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء.





جدير بالذكر أن إسلام أبو المجد يشغل حاليا منصب نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وقد شغل العديد من المناصب، وعضوية اللجان الدولية والمحلية ومنها: رئيس شعبة الدراسات البيئية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ونائب رئيس المنظمة الإفريقية للاستشعار من البعد والبيئة، رئيس مجموعة العمل لمتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقية بشأن تنفيذ أعمال وكالة الفضاء الإفريقية. كما شغل منصب ممثل لقارة إفريقيا فى اللجنة الإفريقية – الأوروبية العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبى والإفريقى فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ووضع استراتيجيات التعاون المشترك بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية، فضلا عن أنه عضو بالمنظمة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا لإنشاء نظام وبنية معلوماتية جغرافية موحدة لإفريقيا، بالإضافة إلى المشروعات البحثية والخدمية لدول شمال إفريقيا فى الدراسات البيئية البحرية وتغير المناخ.

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