إيبارشية اليونان تنعى 4 مسيحيين توفوا فى حريق غابة بقبرص

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن المتوفين وفقا للسفارة المصرية بقبرص هم:
1- الابن/ ماجد نبيل يونان راغب.
2- الابن/ مرزوق شهدى مرزوق عطية.
3- الابن/ عزت سلامة يوسف سلامة.
4- الابن/ صموئيل ميلاد فاروق إلياس.
وقال بيان الإيبارشية، إنها تصلى لإلهنا القادر أن ينيح نفوسهم البارة فى فردوس النعيم فى أحضان آبائنا القديسين ابراهيم واسحق ويعقوب، وأن يسكب إلهنا المتحنن تعزيات الروح القدس فى قلوب ذويهم أمهات وآباء وزوجات وأبناء ويبرد قلوبهم، ويعوّض أتعاب اصدقائهم الذين اهتموا وذهبوا للبحث عنهم عقب علمهم بالحريق المروع.
وتابع: أقدم التعزية لذويهم بالأصالة عن نفسى كأسقف للإيبارشية، وبالنيابة عن مجمع الآباء الكهنة، وجميع الخدمات الكنسية بالإيبارشية.
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